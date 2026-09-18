Niterói: intervenção vai contemplar a Rua José Alves Brito e se soma a um conjunto de obras na região - Divulgação/Ascom

Niterói: intervenção vai contemplar a Rua José Alves Brito e se soma a um conjunto de obras na regiãoDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 17:05

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , assinou, nesta sexta-feira (18), a ordem de início para a obra de contenção de encostas na Rua José Alves Brito, no bairro de Santa Bárbara. A intervenção será realizada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), com investimento de R$ 3 milhões e prazo de execução de cinco meses.

A nova intervenção, que complementa outras obras de infraestrutura em Santa Bárbara, se soma a uma estratégia macro para tornar a cidade mais segura para a população.

“Assinei a ordem de início da obra de contenção de encosta na Rua José Alves Brito, que fica nesse bairro tão querido, Santa Bárbara. Já atuamos na rua 9, rua 14 e vamos terminar as intervenções na Rua Jandira Pereira. Estamos cuidando de toda a cidade e já fizemos mais de 650 obras de contenção de encostas. Trabalhamos para tornar Niterói mais resiliente diante das chuvas e do vento e, por isso, não temos tido tragédias na nossa cidade. As obras de contenção nem sempre aparecem, mas salvam vidas”, reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O projeto contempla a execução de uma cortina atirantada, muro de estabilização, canaleta de drenagem, guarda-corpo e pavimentação. A intervenção abrangerá uma área de 783 metros quadrados.

A solenidade de assinatura da ordem de início contou com a presença do presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Carlos Lourosa; do secretário municipal de Educação, Bira Marques; do administrador regional de Santa Bárbara, Carlos Eduardo Foly; e de moradores da região.

“Moro em Santa Bárbara há 40 anos e já acompanhei muito da história do bairro. Fiquei muito animada com a novidade e achei muito importante receber a notícia do prefeito. Não esperava acompanhar esse momento na minha vida”, compartilhou Sandra Regina Miranda da Silva, de 74 anos.