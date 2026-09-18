O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), responsável pelo policiamento de Niterói e Maricá, apreendeu 39 fuzis entre 1º de janeiro e 17 de setembro de 2026. O número é oito maior que o registrado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que apreendeu 31 armas do mesmo tipo no período. Os dados fazem parte de um balanço divulgado pela Polícia Militar.
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), 563 fuzis foram apreendidos em todo o estado ao longo de 2026 até o período considerado. O número representa um aumento de 79 armas em relação ao mesmo período de 2025, quando 484 fuzis haviam sido recolhidos.
12º BPM aparece entre os batalhões com mais apreensões
O 12º BPM aparece na quarta posição entre os batalhões de área com maior número de apreensões de fuzis no estado. À frente estão o 41º BPM, de Irajá, com 99 armas apreendidas; o 18º BPM, de Jacarepaguá, com 54; e o 14º BPM, de Bangu, com 53. Na sequência aparece o 15º BPM, de Duque de Caxias, com 37 fuzis apreendidos. Entre as unidades especializadas da Polícia Militar, o BOPE registrou 31 apreensões no período.
Estado registra 563 fuzis apreendidos
O balanço estadual chegou a 563 fuzis após operações realizadas na quarta-feira (16). Na ocasião, cinco armas foram apreendidas na Comunidade Nova Marília, em Magé; uma no Conjunto J.J., em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio; e outra na Comunidade da Barão, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da capital. O levantamento considera as apreensões realizadas pela Polícia Militar entre 1º de janeiro e 17 de setembro de 2026.
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