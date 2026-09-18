Niterói: 12º BPM aparece na quarta posição entre os batalhões de área com maior número de apreensões - Reprodução/Internet

Niterói: 12º BPM aparece na quarta posição entre os batalhões de área com maior número de apreensõesReprodução/Internet

Publicado 18/09/2026 12:10





Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), 563 fuzis foram apreendidos em todo o estado ao longo de 2026 até o período considerado. O número representa um aumento de 79 armas em relação ao mesmo período de 2025, quando 484 fuzis haviam sido recolhidos.



12º BPM aparece entre os batalhões com mais apreensões

12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) , responsável pelo policiamento de Niterói e Maricá, apreendeu 39 fuzis entre 1º de janeiro e 17 de setembro de 2026. O número é oito maior que o registrado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que apreendeu 31 armas do mesmo tipo no período. Os dados fazem parte de um balanço divulgado pela Polícia Militar.Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), 563 fuzis foram apreendidos em todo o estado ao longo de 2026 até o período considerado. O número representa um aumento de 79 armas em relação ao mesmo período de 2025, quando 484 fuzis haviam sido recolhidos.

O 12º BPM aparece na quarta posição entre os batalhões de área com maior número de apreensões de fuzis no estado. À frente estão o 41º BPM, de Irajá, com 99 armas apreendidas; o 18º BPM, de Jacarepaguá, com 54; e o 14º BPM, de Bangu, com 53. Na sequência aparece o 15º BPM, de Duque de Caxias, com 37 fuzis apreendidos. Entre as unidades especializadas da Polícia Militar, o BOPE registrou 31 apreensões no período.



Estado registra 563 fuzis apreendidos



O balanço estadual chegou a 563 fuzis após operações realizadas na quarta-feira (16). Na ocasião, cinco armas foram apreendidas na Comunidade Nova Marília, em Magé; uma no Conjunto J.J., em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio; e outra na Comunidade da Barão, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da capital. O levantamento considera as apreensões realizadas pela Polícia Militar entre 1º de janeiro e 17 de setembro de 2026.

