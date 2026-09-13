Niterói: Vila Ipiranga já havia sido palco de outra ação recente - Reprodução/Internet

Niterói: Vila Ipiranga já havia sido palco de outra ação recenteReprodução/Internet

Publicado 13/09/2026 14:01





As equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhavam a comunidade quando abordaram os suspeitos. A corporação informou que a ação integra o reforço do policiamento ostensivo na região, que vem registrando sucessivas operações ao longo da semana.



Durante a revista, os agentes recolheram: 206 invólucros de maconha, 137 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 3 comprimidos de ecstasy, 1 rádio transmissor e dinheiro em espécie. O volume de drogas apreendido reforça a presença de atividades ilícitas na área, que tem sido alvo frequente de ações do batalhão.



Encaminhamento à delegacia

Uma operação realizada pelo 12º BPM na manhã deste sábado (12) resultou na prisão de dois homens na Vila Ipiranga, no Fonseca. Os policiais encontraram com a dupla 376 unidades de entorpecentes, além de um rádio transmissor e dinheiro em espécie.As equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhavam a comunidade quando abordaram os suspeitos. A corporação informou que a ação integra o reforço do policiamento ostensivo na região, que vem registrando sucessivas operações ao longo da semana.Durante a revista, os agentes recolheram: 206 invólucros de maconha, 137 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 3 comprimidos de ecstasy, 1 rádio transmissor e dinheiro em espécie. O volume de drogas apreendido reforça a presença de atividades ilícitas na área, que tem sido alvo frequente de ações do batalhão.

Após a prisão, os dois homens foram levados para a 78ª DP (Fonseca), onde foram autuados conforme a Lei nº 11.343/2006, que trata dos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Eles permaneceram detidos e à disposição da Justiça. Até o momento, não há informações sobre decisões judiciais posteriores.



A Vila Ipiranga já havia sido palco de outra ação recente. Na última terça-feira (8), policiais do 12º BPM prenderam dois suspeitos e apreenderam uma pistola calibre .380, drogas e outro rádio transmissor. A repetição das operações evidencia o foco das forças de segurança na região.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.