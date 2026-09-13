Niterói: Vila Ipiranga já havia sido palco de outra ação recenteReprodução/Internet
As equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhavam a comunidade quando abordaram os suspeitos. A corporação informou que a ação integra o reforço do policiamento ostensivo na região, que vem registrando sucessivas operações ao longo da semana.
Durante a revista, os agentes recolheram: 206 invólucros de maconha, 137 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 3 comprimidos de ecstasy, 1 rádio transmissor e dinheiro em espécie. O volume de drogas apreendido reforça a presença de atividades ilícitas na área, que tem sido alvo frequente de ações do batalhão.
Encaminhamento à delegacia
A Vila Ipiranga já havia sido palco de outra ação recente. Na última terça-feira (8), policiais do 12º BPM prenderam dois suspeitos e apreenderam uma pistola calibre .380, drogas e outro rádio transmissor. A repetição das operações evidencia o foco das forças de segurança na região.
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