Niterói: papeleiras são destinadas a pequenos resíduos produzidos durante a circulação pelas ruas e não devem ser utilizadas para o descarte de lixo domiciliar ou de grandes volumes - Divulgação/Ascom

Niterói: papeleiras são destinadas a pequenos resíduos produzidos durante a circulação pelas ruas e não devem ser utilizadas para o descarte de lixo domiciliar ou de grandes volumesDivulgação/Ascom

Publicado 13/09/2026 08:57

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, entregou, neste sábado (12), a primeira etapa das obras de reforma do Condomínio Zilda Arns I e II, no Fonseca. As melhorias realizadas pela Prefeitura de Niterói, por meio da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) , beneficiam 372 famílias e fazem parte de um conjunto de intervenções que recebe investimento total de R$ 17 milhões.

Nesta etapa, foram concluídas as obras do salão de festas, com 30,6 metros quadrados, da área de convivência e do espaço destinado às crianças, que ganhou novos brinquedos. As intervenções ampliam as opções de lazer e convivência para os moradores do condomínio.

“Nosso compromisso é garantir que as famílias do Zilda Arns tenham uma moradia digna e um condomínio bem cuidado, com espaços de lazer e convivência e infraestrutura de qualidade. Essa reforma era muito importante para os moradores, e estamos fazendo uma transformação completa aqui. Hoje, entregamos uma etapa importante, e o trabalho continua para melhorar cada vez mais a qualidade de vida de quem vive no Zilda Arns”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

As obras continuam em outras áreas do condomínio. Os serviços incluem a revitalização e a impermeabilização dos telhados, o reboco dos blocos, a substituição e a remoção dos castelos d’água, a pintura das fachadas e o reforço estrutural, além da reforma da quadra poliesportiva e da aplicação de novos revestimentos.

As intervenções contemplam ainda melhorias nas instalações elétricas dos corredores, implantação de paisagismo e iluminação, substituição das portas de acesso aos apartamentos e aos blocos e instalação de pisos nos corredores e nas escadas. A portaria também receberá novos portões para veículos e pedestres, além de uma guarita, ampliando a segurança de moradores e visitantes.

Coleta seletiva

A entrega também marcou a ampliação do programa Clin Comunidade Sustentável no Zilda Arns. A iniciativa, que leva coleta seletiva e novas formas de acondicionamento de resíduos a comunidades de diferentes regiões de Niterói, chegou ao condomínio com a instalação de moloks, contêineres semienterrados que facilitam o descarte adequado e contribuem para manter os espaços mais limpos e organizados.

Ao todo, foram instalados cinco moloks em dois pontos do condomínio. São três equipamentos marrons, destinados aos resíduos orgânicos, e dois azuis, para materiais recicláveis secos. Cada molok tem capacidade para 5 metros cúbicos e conta com sistema hermético, que impede a entrada da água da chuva e dificulta o acesso de animais aos resíduos. A solução melhora as condições de armazenamento e contribui para a limpeza e a organização do local.

Moradora do Zilda Arns desde a entrega do condomínio, a técnica de enfermagem Kelly Martins, de 42 anos, acompanha de perto as mudanças no local. Para ela, a reforma representa mais conforto para as famílias e novos espaços de convivência e lazer, principalmente para as crianças.

“Hoje, todos nós estamos contentes com essa mudança. É uma melhoria para os moradores e para as famílias, trazendo mais conforto e lazer. Para mim, está maravilhoso”, disse Kelly.