Niterói: participação na Rede Ibero-Americana de Destinos Inteligentes é importante porque insere Niterói em um ambiente internacional de cooperação - Divulgação/Ascom

Niterói: participação na Rede Ibero-Americana de Destinos Inteligentes é importante porque insere Niterói em um ambiente internacional de cooperaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 12/09/2026 09:20

Niterói foi reconhecida como um dos Destinos Turísticos Inteligentes pela Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes (RIDTI) pela apresentação do projeto de Capacitação, Autodiagnóstico, Diagnóstico e Gemelos Digitales de Destinos. A homenagem à cidade aconteceu durante o evento Turismo 360 Montevideo, no Centro de Eventos del Kibon Avanza, no dia 4 de setembro, no Uruguai. A comenda foi recebida por Fábia Trentin (Diretora de Turismo da Neltur ), representando André Bento, Presidente da Empresa.

André Bento destaca que a adesão de Niterói à Rede Ibero-Americana de Destinos Inteligentes representou um trabalho técnico significativo com a cidade se comprometendo a participar de um processo de autodiagnóstico que envolveu 80 requisitos e 152 indicadores. O Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050, além do Planejamento de Metas Anuais do Governo, o Plano Plurianual e vários prêmios que Niterói recebeu nas diversas áreas foram significativos para este reconhecimento.

"A Neltur realizou um amplo levantamento de legislação, políticas públicas, projetos, programas, sistemas, dados, documentos e iniciativas existentes no município, analisando o turismo de forma transversal. Foram avaliados aspectos relacionados à governança, participação social, planejamento estratégico, inovação, tecnologia, canais e portais digitais, sustentabilidade, acessibilidade, mobilidade, qualificação, atendimento ao visitante, sinalização turística, utilização de dados, comunicação, patrimônio e gestão pública, dentre outros", afirmou André Bento.

Para Bento, "a participação na Rede Ibero-Americana de Destinos Inteligentes é importante porque insere Niterói em um ambiente internacional de cooperação, intercâmbio de experiências e boas práticas em turismo, permitindo maior aproximação com outros destinos e instituições que trabalham com inovação e modernização da gestão turística. O processo também produz uma visão mais estruturada sobre forças, oportunidades, lacunas e desafios de Niterói, servindo como referência para os próximos passos da política turística municipal. Nosso trabalho está alinhado à estratégias de longo prazo de Niterói para o turismo, que busca articular governança, marketing, experiência do visitante, gestão do conhecimento e inteligência turística, fortalecendo uma visão de turismo integrada ao projeto de desenvolvimento da cidade".

"A entrada de Niterói na Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes representa, portanto, uma oportunidade de ampliar a cooperação internacional e de conectar a cidade a uma comunidade de destinos que compartilham desafios, experiências e soluções para o futuro do turismo. O reconhecimento recebido em Montevidéu representa mais do que uma homenagem. É o resultado de um processo técnico de diagnóstico, organização e análise das informações do destino e mais um passo na trajetória de moderniz ação e qualificação da gestão turística de Niterói".

"Ao integrarmos Niterói à Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes, ampliamos sua presença no cenário internacional e reafirmamos o compromisso de construir um turismo cada vez mais inteligente, inovador, sustentável, acessível, integrado e orientado por dados e conhecimentos", ressaltou André Bento

