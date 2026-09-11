Niterói: Expo Geek acontece este final de semana no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
O Caminho Niemeyer será palco, neste fim de semana, de uma programação que promete reunir milhares de fãs de cultura pop em Niterói. Nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 20h, acontece a quarta edição da Niterói Expo Geek, com entrada gratuita e expectativa de receber mais de 30 mil visitantes. A Prefeitura de Niterói apoia o evento e a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) terá um espaço dedicado à divulgação dos atrativos turísticos da cidade.

Considerado o maior evento gratuito de cultura pop e geek do Estado do Rio, a Niterói Expo Geek terá mais de 50 atrações e 60 horas de programação, reunindo games, anime, cosplay, K-pop, quadrinhos, RPG, swordplay, música, teatro, literatura, tecnologia e experiências interativas.

No espaço da Neltur, monitores bilíngues estarão à disposição do público para apresentar as belezas naturais, paisagísticas e arquitetônicas de Niterói, além de informações sobre os principais atrativos turísticos e patrimônios históricos da cidade. A iniciativa amplia a experiência dos visitantes que chegam ao município para participar do evento e reforça Niterói como destino turístico.

A programação da Expo Geek inclui a participação de nomes conhecidos da cultura pop, como os dubladores Úrsula Bezerra e William Viana, além de Marcos Castro e Luciana D'Aulizio. O público também poderá acompanhar apresentações musicais, concursos de cosplay e K-cover, atividades de RPG, teatro, painéis, literatura e outras atrações.

O evento chega à quarta edição consolidado como uma das principais iniciativas do calendário de cultura pop do estado. Em 2023, a primeira edição reuniu mais de 6 mil pessoas. Em 2024, o público ultrapassou 12 mil visitantes e, em 2025, chegou a mais de 24 mil. A expectativa para este ano é superar a marca de 30 mil pessoas.

A escolha do Caminho Niemeyer como cenário também contribui para a experiência. O complexo arquitetônico, um dos cartões-postais de Niterói, recebe palcos, arenas, expositores e atividades, tendo a Baía de Guanabara e as obras de Oscar Niemeyer como pano de fundo para a circulação de fãs, artistas, cosplayers e famílias durante os dois dias.

Serviço
Niterói Expo Geek 4

Quando: 12 e 13 de setembro de 2026

Horário: das 10h às 20h

Local: Caminho Niemeyer – Centro, Niterói

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla

Expectativa: mais de 30 mil visitantes

Programação: mais de 50 atrações e 60 horas de atividades