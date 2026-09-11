Niterói: Expo Geek acontece este final de semana no Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Niterói: Expo Geek acontece este final de semana no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 11/09/2026 09:41





Considerado o maior evento gratuito de cultura pop e geek do Estado do Rio, a Niterói Expo Geek terá mais de 50 atrações e 60 horas de programação, reunindo games, anime, cosplay, K-pop, quadrinhos, RPG, swordplay, música, teatro, literatura, tecnologia e experiências interativas.



No espaço da Neltur, monitores bilíngues estarão à disposição do público para apresentar as belezas naturais, paisagísticas e arquitetônicas de Niterói, além de informações sobre os principais atrativos turísticos e patrimônios históricos da cidade. A iniciativa amplia a experiência dos visitantes que chegam ao município para participar do evento e reforça Niterói como destino turístico.



A programação da Expo Geek inclui a participação de nomes conhecidos da cultura pop, como os dubladores Úrsula Bezerra e William Viana, além de Marcos Castro e Luciana D'Aulizio. O público também poderá acompanhar apresentações musicais, concursos de cosplay e K-cover, atividades de RPG, teatro, painéis, literatura e outras atrações.



O evento chega à quarta edição consolidado como uma das principais iniciativas do calendário de cultura pop do estado. Em 2023, a primeira edição reuniu mais de 6 mil pessoas. Em 2024, o público ultrapassou 12 mil visitantes e, em 2025, chegou a mais de 24 mil. A expectativa para este ano é superar a marca de 30 mil pessoas.



A escolha do Caminho Niemeyer como cenário também contribui para a experiência. O complexo arquitetônico, um dos cartões-postais de Niterói, recebe palcos, arenas, expositores e atividades, tendo a Baía de Guanabara e as obras de Oscar Niemeyer como pano de fundo para a circulação de fãs, artistas, cosplayers e famílias durante os dois dias.



Serviço Caminho Niemeyer será palco, neste fim de semana, de uma programação que promete reunir milhares de fãs de cultura pop em Niterói. Nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 20h, acontece a quarta edição da Niterói Expo Geek, com entrada gratuita e expectativa de receber mais de 30 mil visitantes. A Prefeitura de Niterói apoia o evento e a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) terá um espaço dedicado à divulgação dos atrativos turísticos da cidade.Considerado o maior evento gratuito de cultura pop e geek do Estado do Rio, a Niterói Expo Geek terá mais de 50 atrações e 60 horas de programação, reunindo games, anime, cosplay, K-pop, quadrinhos, RPG, swordplay, música, teatro, literatura, tecnologia e experiências interativas.No espaço da Neltur, monitores bilíngues estarão à disposição do público para apresentar as belezas naturais, paisagísticas e arquitetônicas de Niterói, além de informações sobre os principais atrativos turísticos e patrimônios históricos da cidade. A iniciativa amplia a experiência dos visitantes que chegam ao município para participar do evento e reforça Niterói como destino turístico.A programação da Expo Geek inclui a participação de nomes conhecidos da cultura pop, como os dubladores Úrsula Bezerra e William Viana, além de Marcos Castro e Luciana D'Aulizio. O público também poderá acompanhar apresentações musicais, concursos de cosplay e K-cover, atividades de RPG, teatro, painéis, literatura e outras atrações.O evento chega à quarta edição consolidado como uma das principais iniciativas do calendário de cultura pop do estado. Em 2023, a primeira edição reuniu mais de 6 mil pessoas. Em 2024, o público ultrapassou 12 mil visitantes e, em 2025, chegou a mais de 24 mil. A expectativa para este ano é superar a marca de 30 mil pessoas.A escolha do Caminho Niemeyer como cenário também contribui para a experiência. O complexo arquitetônico, um dos cartões-postais de Niterói, recebe palcos, arenas, expositores e atividades, tendo a Baía de Guanabara e as obras de Oscar Niemeyer como pano de fundo para a circulação de fãs, artistas, cosplayers e famílias durante os dois dias.

Niterói Expo Geek 4



Quando: 12 e 13 de setembro de 2026



Horário: das 10h às 20h



Local: Caminho Niemeyer – Centro, Niterói



Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla



Expectativa: mais de 30 mil visitantes



Programação: mais de 50 atrações e 60 horas de atividades