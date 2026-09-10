Niterói: filme será exibido gratuitamente, seguido de debate, na Casa Norival de Freitas, no CentroReprodução/Internet
O CineMulher integra uma série de ações voltadas à ampliação de espaços de escuta, acolhimento e reflexão sobre temas que atravessam a vida das mulheres, utilizando o audiovisual como ferramenta de diálogo e transformação social. A iniciativa reforça o compromisso do NAV com políticas culturais inclusivas e com a democratização do acesso ao cinema.
Filme provoca reflexão sobre alimentação e saúde pública
Após a exibição, haverá uma roda de conversa mediada por Alice Neris, sanitarista, integrante do eixo de saúde da Secretaria da Mulher e estudante de Nutrição. A mediação busca aprofundar os temas levantados pelo documentário, conectando-os às vivências das mulheres de Niterói e às políticas públicas de saúde e alimentação.
O debate contará com a participação de duas convidadas. Bianca Innocencio, nutricionista, docente e coordenadora da pós-graduação em Saúde da Mulher, que trará uma análise técnica sobre alimentação, bem-estar e os desafios enfrentados pelas mulheres na construção de hábitos saudáveis; e Mariana Pinho, coordenadora do Projeto Tabaco, que discutirá os impactos da indústria e das estratégias de marketing sobre o consumo, além de abordar políticas de controle e prevenção.
Solar Notre Rêve como espaço de cultura e memória
Serviço
Data: 16 de setembro
Horário: 18h
Local: Solar Notre Rêve — Casa Norival de Freitas
Endereço: Rua Maestro Felicio Toledo, 474 — Centro, Niterói
Entrada: gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.