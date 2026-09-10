Niterói: filme será exibido gratuitamente, seguido de debate, na Casa Norival de Freitas, no Centro - Reprodução/Internet

Niterói: filme será exibido gratuitamente, seguido de debate, na Casa Norival de Freitas, no CentroReprodução/Internet

Publicado 10/09/2026 07:47





O CineMulher integra uma série de ações voltadas à ampliação de espaços de escuta, acolhimento e reflexão sobre temas que atravessam a vida das mulheres, utilizando o audiovisual como ferramenta de diálogo e transformação social. A iniciativa reforça o compromisso do NAV com políticas culturais inclusivas e com a democratização do acesso ao cinema.



Filme provoca reflexão sobre alimentação e saúde pública

Niterói - Após ser adiada em 29 de julho devido aos fortes ventos que atingiram a cidade, a edição especial do CineNav — CineMulher já tem nova data confirmada. O evento, promovido pela Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas (Secae) , por meio do Programa NAV — Niterói Audiovisual, em parceria com a Secretaria da Mulher de Niterói, será realizado no próximo 16 de setembro, às 18h, no Solar Notre Rêve — Casa Norival de Freitas, no Centro de Niterói. A entrada é gratuita.O CineMulher integra uma série de ações voltadas à ampliação de espaços de escuta, acolhimento e reflexão sobre temas que atravessam a vida das mulheres, utilizando o audiovisual como ferramenta de diálogo e transformação social. A iniciativa reforça o compromisso do NAV com políticas culturais inclusivas e com a democratização do acesso ao cinema.

Nesta edição, o público poderá assistir ao documentário “Comida de Mentira”, produção que investiga os bastidores da indústria alimentícia e discute os impactos do consumo de produtos ultraprocessados na saúde da população. O filme aborda questões como publicidade, políticas públicas, hábitos alimentares e desigualdades sociais — temas que afetam diretamente o cotidiano das mulheres, especialmente no cuidado com a família e na própria rotina de saúde.



Após a exibição, haverá uma roda de conversa mediada por Alice Neris, sanitarista, integrante do eixo de saúde da Secretaria da Mulher e estudante de Nutrição. A mediação busca aprofundar os temas levantados pelo documentário, conectando-os às vivências das mulheres de Niterói e às políticas públicas de saúde e alimentação.



O debate contará com a participação de duas convidadas. Bianca Innocencio, nutricionista, docente e coordenadora da pós-graduação em Saúde da Mulher, que trará uma análise técnica sobre alimentação, bem-estar e os desafios enfrentados pelas mulheres na construção de hábitos saudáveis; e Mariana Pinho, coordenadora do Projeto Tabaco, que discutirá os impactos da indústria e das estratégias de marketing sobre o consumo, além de abordar políticas de controle e prevenção.



Solar Notre Rêve como espaço de cultura e memória



O encontro será realizado no Solar Notre Rêve — Casa Norival de Freitas, localizado na Rua Maestro Felicio Toledo, 474. O espaço histórico, que vem sendo revitalizado como ponto de cultura e memória da cidade, tem recebido eventos que fortalecem a circulação de produções audiovisuais e debates sobre temas sociais relevantes.



Serviço



CineNav — CineMulher

Data: 16 de setembro

Horário: 18h

Local: Solar Notre Rêve — Casa Norival de Freitas

Endereço: Rua Maestro Felicio Toledo, 474 — Centro, Niterói

Entrada: gratuita