Niterói: Balcão da Neltur vai divulgar belezas naturais da cidade na Expo Geek - Divulgação/Ascom

Niterói: Balcão da Neltur vai divulgar belezas naturais da cidade na Expo GeekDivulgação/Ascom

Publicado 09/09/2026 16:26 | Atualizado 09/09/2026 16:26

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, divulgará a cidade com suas belezas naturais, paisagísticas e arquitetônicas, no Niterói Expo Geek 4 , que acontecerá no Caminho Niemeyer, nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 20h, no centro de Niterói, com entrada gratuita.

No balcão da Neltur, monitores bilíngues estarão à disposição para quem quiser conhecer as belezas e atrativos turísticos da ‘Cidade Sorriso’, além de uma folheteria com detalhes das paisagens e partrimônios históricos da cidadee.



A Niterói Expo Geek está de volta para sua 4ª edição, ainda maior, mais interativa e cheia de experiências para quem ama games, quadrinhos, cosplay, K-pop, anime, RPG, literatura fantástica, tecnologia, música e cultura pop.



Entre as grandes atrações desta edição, marcarão presença personalidades deste multiverso como Úrsula Bezerra que é uma das grandes vozes da dublagem brasileira; William Viana, outro dublador que já conquistou os frequentadores de eventos de cultura geek; Marcos Castro e Luciana D’Aulizio que farão uma apresentação especial para o público no palco da Expo. Além das grandes atrações, os palcos da Niterói Expo Geek receberão diferentes conteúdos e apresentações durante os dois dias.

