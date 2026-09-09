Niterói: Balcão da Neltur vai divulgar belezas naturais da cidade na Expo GeekDivulgação/Ascom
A Niterói Expo Geek está de volta para sua 4ª edição, ainda maior, mais interativa e cheia de experiências para quem ama games, quadrinhos, cosplay, K-pop, anime, RPG, literatura fantástica, tecnologia, música e cultura pop.
Entre as grandes atrações desta edição, marcarão presença personalidades deste multiverso como Úrsula Bezerra que é uma das grandes vozes da dublagem brasileira; William Viana, outro dublador que já conquistou os frequentadores de eventos de cultura geek; Marcos Castro e Luciana D’Aulizio que farão uma apresentação especial para o público no palco da Expo. Além das grandes atrações, os palcos da Niterói Expo Geek receberão diferentes conteúdos e apresentações durante os dois dias.
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