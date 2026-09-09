Niterói: nova unidade vai ampliar o atendimento em tempo integral na Região Oceânica - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: nova unidade vai ampliar o atendimento em tempo integral na Região OceânicaLucas Benevides/Ascom

Publicado 09/09/2026 16:12





“Educação é um dos elementos mais importantes para promover igualdade de oportunidades e o desenvolvimento da nossa cidade, tanto no presente quanto no futuro. Estamos ampliando a Rede Municipal e garantindo uma estrutura de qualidade para as nossas crianças”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves durante a visita.



O secretário municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou que a nova unidade vai ampliar o atendimento em tempo integral na Região Oceânica. “A transformação social começa garantindo que toda criança esteja na escola. Aqui no Engenho do Mato, serão 400 vagas, em tempo integral, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. É mais uma unidade que vai ampliar o acesso à educação com qualidade na nossa cidade”, destacou Bira Marques.



Obras avançam para a fase final Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , acompanhou, nesta quarta-feira (9), o andamento das obras da Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato, na Região Oceânica. Com investimento de R$ 12 milhões, a nova unidade vai ampliar a oferta de vagas na Rede Municipal de Educação e terá capacidade para 400 crianças, em tempo integral, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I. A previsão é de que a escola seja inaugurada ainda neste semestre para receber os alunos no início do ano letivo de 2027.“Educação é um dos elementos mais importantes para promover igualdade de oportunidades e o desenvolvimento da nossa cidade, tanto no presente quanto no futuro. Estamos ampliando a Rede Municipal e garantindo uma estrutura de qualidade para as nossas crianças”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves durante a visita.O secretário municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou que a nova unidade vai ampliar o atendimento em tempo integral na Região Oceânica. “A transformação social começa garantindo que toda criança esteja na escola. Aqui no Engenho do Mato, serão 400 vagas, em tempo integral, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. É mais uma unidade que vai ampliar o acesso à educação com qualidade na nossa cidade”, destacou Bira Marques.

A obra, executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), está na etapa de revestimento dos dois prédios, com assentamento de azulejos em banheiros, salas e corredores, além da instalação de bancadas e pias. Também estão sendo executados os pisos de marmorite nas salas e corredores. No prédio anexo, os serviços incluem os últimos detalhes dos rodapés, fechamento do forro e limpeza dos ambientes.



A nova escola terá quatro pavimentos e 18 salas de aula, além de laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas de multimeios, direção e professores, secretaria, cozinha e refeitório. Na área externa, haverá duas quadras poliesportivas cobertas.



O projeto conta ainda com um prédio anexo de dois pavimentos, com lactário, berçários, salas para professores e coordenação, playground, jardim com piso ecológico e pergolados. Toda a unidade terá infraestrutura voltada à acessibilidade, e as salas de aula serão climatizadas. O projeto também incorpora soluções sustentáveis, como cisterna para reaproveitamento da água da chuva e sistema de energia solar para aquecimento dos chuveiros.



Homenagem a uma educadora do Engenho do Mato

A nova unidade funciona no espaço do antigo Colégio Fagundes Varela, posteriormente municipalizado, e leva o nome de Lucília Gomes Monteiro da Silveira, professora e moradora do Engenho do Mato que trabalhou por cerca de 30 anos na instituição. A homenagem reconhece a trajetória da educadora e sua ligação com a comunidade escolar da região.



Também participaram da visita o presidente da ION, Antonio Louroza; a presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Andréa Bello; o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco; a subsecretária de Gestão Escolar e Integração da Rede, Mariana Oliveira; e o vereador Anderson Pipico.