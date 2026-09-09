Niterói: nova unidade vai ampliar o atendimento em tempo integral na Região OceânicaLucas Benevides/Ascom
“Educação é um dos elementos mais importantes para promover igualdade de oportunidades e o desenvolvimento da nossa cidade, tanto no presente quanto no futuro. Estamos ampliando a Rede Municipal e garantindo uma estrutura de qualidade para as nossas crianças”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves durante a visita.
O secretário municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou que a nova unidade vai ampliar o atendimento em tempo integral na Região Oceânica. “A transformação social começa garantindo que toda criança esteja na escola. Aqui no Engenho do Mato, serão 400 vagas, em tempo integral, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. É mais uma unidade que vai ampliar o acesso à educação com qualidade na nossa cidade”, destacou Bira Marques.
Obras avançam para a fase final
A nova escola terá quatro pavimentos e 18 salas de aula, além de laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas de multimeios, direção e professores, secretaria, cozinha e refeitório. Na área externa, haverá duas quadras poliesportivas cobertas.
O projeto conta ainda com um prédio anexo de dois pavimentos, com lactário, berçários, salas para professores e coordenação, playground, jardim com piso ecológico e pergolados. Toda a unidade terá infraestrutura voltada à acessibilidade, e as salas de aula serão climatizadas. O projeto também incorpora soluções sustentáveis, como cisterna para reaproveitamento da água da chuva e sistema de energia solar para aquecimento dos chuveiros.
Homenagem a uma educadora do Engenho do Mato
Também participaram da visita o presidente da ION, Antonio Louroza; a presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Andréa Bello; o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco; a subsecretária de Gestão Escolar e Integração da Rede, Mariana Oliveira; e o vereador Anderson Pipico.
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