Niterói: arma, drogas e rádios foram apreendidos durante a operaçãoDivulgação/PMERJ
Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) seguiram até o local e dividiram as equipes para avançar por uma área de mata indicada na denúncia. De acordo com a PM, houve uma troca de tiros durante a entrada dos agentes na região.
Após a situação ser controlada, os três suspeitos foram detidos. Com o grupo, os policiais apreenderam uma pistola Taurus TS9, calibre 9 milímetros, com a numeração raspada, além de quatro carregadores e 61 munições. Também foram encontrados 76 invólucros de maconha, 72 pinos de cocaína e 12 pedras de crack. A ocorrência ainda resultou na apreensão de sete rádios transmissores, cinco bases para carregamento dos equipamentos, um cinto utilizado para transportar equipamentos e R$ 38 em dinheiro.
Presos tinham registros anteriores
Os três presos foram levados para a 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), em Niterói, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. A ocorrência envolve apreensão de arma, munições, drogas e equipamentos de comunicação, além da prisão dos três suspeitos após o confronto relatado pela Polícia Militar.
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