Niterói: arma, drogas e rádios foram apreendidos durante a operaçãoDivulgação/PMERJ

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Leonardo Soares
Niterói - Três homens foram presos na noite desta terça-feira (8) durante uma ação da Polícia Militar em Santa Bárbara, em Niterói. Segundo a corporação, os agentes foram até a região após receberem uma denúncia sobre a presença de criminosos armados envolvidos com a venda de drogas.

Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) seguiram até o local e dividiram as equipes para avançar por uma área de mata indicada na denúncia. De acordo com a PM, houve uma troca de tiros durante a entrada dos agentes na região.

Após a situação ser controlada, os três suspeitos foram detidos. Com o grupo, os policiais apreenderam uma pistola Taurus TS9, calibre 9 milímetros, com a numeração raspada, além de quatro carregadores e 61 munições. Também foram encontrados 76 invólucros de maconha, 72 pinos de cocaína e 12 pedras de crack. A ocorrência ainda resultou na apreensão de sete rádios transmissores, cinco bases para carregamento dos equipamentos, um cinto utilizado para transportar equipamentos e R$ 38 em dinheiro.

Presos tinham registros anteriores
Segundo as informações da ocorrência, um dos homens, de 25 anos, possui duas anotações anteriores: uma relacionada ao tráfico de drogas e outra por receptação. Outro suspeito, de 32 anos, tinha uma anotação por violência doméstica. Não foram informados registros anteriores relacionados ao terceiro homem, de 23 anos.

Os três presos foram levados para a 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), em Niterói, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. A ocorrência envolve apreensão de arma, munições, drogas e equipamentos de comunicação, além da prisão dos três suspeitos após o confronto relatado pela Polícia Militar.