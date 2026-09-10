Niterói: evento gratuito, Feira do Livro da UFF terá debate sobre a música brasileira de 1985 - Divulgação/Rafael Tavares

Niterói: evento gratuito, Feira do Livro da UFF terá debate sobre a música brasileira de 1985Divulgação/Rafael Tavares

Publicado 10/09/2026 07:19

Niterói - No próximo dia 17 de setembro, às 16 horas, quem gosta da música brasileira tem um encontro marcado com grandes artistas, jornalistas e pesquisadores da cidade - que vão participar do debate em torno do livro "1985 o ano que repaginou a música brasileira” ( Garota FM Books ). O evento, gratuito, será dentro da FLUFF 2026, realizada nos pavilhões B,C e D, da UFF, Campus Gragoatá, e recebe Marcos Sabino, Beto Feitosa, Carlos Eduardo Lima, Chris Fuscaldo, Célio Albuquerque e Ricardo Schott.

Em comum, os seis têm o livro organizado por Célio Albuquerque e com prefácio do jornalista José Emilio Rondeau. A pergunta é batida, mas válida: onde você estava em 1985? Ainda que a vivência seja uma moeda inegociável, é possível reconstruir boa parte das informações produzidas há tempos.



A obra repete a parceria de "1979 - O ano que ressignificou a MPB", livro do mesmo organizador, lançado pela Garota FM Books em 2022. No “1985”, estão presentes textos sobre 85 discos nacionais lançados naquele ano, escritos por jornalistas especializados, pesquisadores musicais e por artistas que produziram os álbuns na época. O livro traz ainda verbetes com mais de 50 outros álbuns comentados, um capítulo sobre os compactos – que eram os "singles" daquela época – e outros quatro artigos sobre política, sociedade e Rock In Rio, proporcionando ao leitor uma experiência de imersão quase completa.

FEIRA DO LIVRO DA UFF



A FLUFF 2026 é Feira do Livro da UFF, organizada pela Universidade Federal Fluminense por meio da Editora da UFF (Eduff). Essa é sua quarta edição. O evento acontece de 14 a 17 de setembro, de 9 até 19h, no Campus do Gragoatá da UFF (Blocos B, C e D), em Niterói, RJ. Entrada franca. Mais de 30 editoras universitárias e comerciais vão estar presentes.

GAROTA FM BOOKS

A editora Garota FM Books, criada por Chris Fuscaldo, é um selo independente dedicado principalmente à música brasileira e à preservação de sua memória. Nascida do trabalho jornalístico e da paixão da autora por pesquisa musical, a editora se destaca por lançar livros que aprofundam trajetórias de artistas, movimentos culturais e discos marcantes.

Chris, que é de Niterói e já trabalhou em grandes veículos, é reconhecida por sua pesquisa sobre a MPB e o rock nacional. Criou a Garota FM Books para ter liberdade editorial e valorizar narrativas que muitas vezes não encontram espaço nas grandes casas publicadoras. O catálogo reúne biografias, análises de álbuns, histórias de bastidores e projetos especiais ligados à cena musical. A editora também se envolve em eventos, debates e lançamentos que aproximam artistas, pesquisadores e leitores. Seu trabalho contribui para manter viva a memória da música brasileira, oferecendo obras cuidadosas, bem pesquisadas e com forte identidade autoral. O selo literário Garota FM Books se consolidou como referência para quem busca conteúdo profundo, afetivo e documental sobre a cultura musical do país.