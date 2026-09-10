Niterói: Candidato ao Governo do Estado do Rio, Eduardo Paes visitou o Estaleiro Mauá ao lado do Prefeito Rodrigo Neves e da candidata a deputada estadual Fernanda Sixel Neves - Divulgação/Ascom

Niterói: Candidato ao Governo do Estado do Rio, Eduardo Paes visitou o Estaleiro Mauá ao lado do Prefeito Rodrigo Neves e da candidata a deputada estadual Fernanda Sixel NevesDivulgação/Ascom

Publicado 10/09/2026 20:59

O candidato ao Governo do Estado Eduardo Paes (PSD) esteve em Niterói nesta quinta-feira (10), onde foi recebido pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT) e por Fernanda Neves, candidata a deputada estadual pelo PDT. Eles percorreram as ruas do Centro e de Icaraí em uma caminhada que também contou com a presença da candidata ao Senado, Benedita da Silva.

Antes das caminhadas, Paes visitou o Estaleiro Mauá, ao lado de Neves, onde afirmou que, se eleito, vai recuperar a indústria Naval e gerar ao menos 50 mil novos postos de trabalho. Durante o encontro com trabalhadores do setor, defendeu ainda refinanciar as dívidas dos estaleiros para gerar emprego e renda. Paes ressaltou ainda que dará prioridade à qualificação profissional de mão-de-obra no setor de acordo com a vocação econômica de cada região fluminense.

“Serão duas medidas objetivas. A primeira: o Refis para os estaleiros, com o refinanciamento das dívidas. A Prefeitura de Niterói, com Rodrigo Neves, fez isso com as dívidas que os estaleiros de Niterói tinham com o município, promovendo a retomada do setor e gerando milhares de empregos. O ideal é que todos os municípios façam isso e o Estado fará também. Estamos falando da possibilidade de criar 50 mil empregos diretos e até 250 mil empregos indiretos”, disse.

“A segunda: qualificar a mão-de-obra. O nosso papel com o ensino técnico, com a qualificação, é que se tenha uma relação direta com as vocações das diferentes regiões do Estado. Não faz sentido, por exemplo, a Faetec oferecer cursos sem ter relação com as vocações econômicas das regiões. É uma vocação econômica de Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis, além da cidade do Rio, ter uma indústria naval forte. Vamos qualificar os trabalhadores para que eles possam ter condições de trabalhar nessa indústria”, destacou Paes.

Benedita também falou sobre a importância de preparar trabalhadores fluminenses para os novos postos que podem surgir com a recuperação do setor naval. A petista elogiou ainda a atuação de Paes à frente da Prefeitura do Rio, especialmente na área de políticas públicas e destacou a gestão de Niterói, com o prefeito Rodrigo Neves, como uma referência para todo o Estado.

A caminhada pelo Centro e por Icaraí encerrou a agenda com um clima mais descontraído. Na praça Arariboia, Eduardo Paes reforçou a parceria com o Prefeito Rodrigo Neves e o compromisso de tirar do papel a Linha 3 do Metrô. Fernanda Neves, que tem trajetória de mais de 30 anos como educadora e experiência na gestão de políticas públicas, acompanhou Rodrigo na recepção aos convidados. Em Icaraí , os três almoçaram na tradicional padaria Beira Mar, na rua Paulo Gustavo.

Participaram também da caminhada do Centro, o ex-prefeito e candidato a deputado federal, Axel Grael; o ex-vice-prefeito, Paulo Bagueira; a vice-prefeita, Isabel Swan; o presidente do PSB, Comte Bittencourt; a deputada estadual, Verônica Lima; o deputado estadual, Vitor Júnior; o presidente da Câmara de Niterói, Milton Cal; os vereadores e candidatos a deputado, Benny Briolly e Romério Duarte; entre outras lideranças.

A passagem de Paes por Niterói reforçou a aliança política entre o prefeito e o candidato ao governo. A agenda reuniu representantes de diversas legendas em torno de temas como emprego, qualificação profissional, desenvolvimento econômico, mobilidade, seguranca e políticas públicas.