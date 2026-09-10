Niterói: programação relacionada ao evento será realizada entre os dias 5 e 8 de novembro - Paulo Lima/Ascom

Niterói: programação relacionada ao evento será realizada entre os dias 5 e 8 de novembroPaulo Lima/Ascom

Publicado 10/09/2026 08:00

Niterói - A cidade de Niterói será palco de um dos principais encontros do futsal mundial. Nos dias 6 e 8 de novembro, a Arena Niterói receberá a Finalíssima de Futsal 2026, reunindo Brasil, Argentina, Espanha e Portugal. A competição foi confirmada oficialmente pela Copa América. O evento é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A competição reunirá os finalistas da Copa América de Futsal e da Eurocopa de Futsal da Uefa. Na semifinal, o Brasil, campeão sul-americano, enfrentará Portugal, vice-campeão europeu. No outro confronto, a Argentina, vice-campeã da Copa América, terá pela frente a Espanha, atual campeã europeia. Os vencedores disputarão o título da Finalíssima.

Neste mês, a Arena Niterói recebeu uma comitiva técnica da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da organização do evento. A visita reuniu profissionais das áreas de competição, operação, segurança, imprensa, transmissão, credenciamento e produção para avaliar a estrutura e alinhar os preparativos.

“Demos mais um passo importante na preparação de Niterói para receber a Finalíssima de Futsal. A visita técnica mostra a dimensão do trabalho necessário para realizar uma competição internacional desse porte. Teremos aqui Brasil, Argentina, Espanha e Portugal, quatro das maiores potências do futsal mundial, e estamos trabalhando para que a cidade esteja preparada para receber as seleções, as equipes, a imprensa e, claro, os torcedores. Queremos consolidar Niterói no calendário dos grandes eventos, que movimentam a hotelaria, a gastronomia, o comércio e toda a cadeia do turismo. Essa finalíssima tem um significado especial: será o primeiro grande evento esportivo internacional da Arena Niterói e uma oportunidade de mostrar a nossa cidade para o Brasil e para o mundo”, afirmou o presidente da Neltur, André Bento.

A programação relacionada ao evento será realizada entre os dias 5 e 8 de novembro, com as partidas marcadas para os dias 6 e 8. A Finalíssima será o primeiro grande evento esportivo internacional da Arena Niterói e integra a estratégia do município de inserir a cidade no circuito das principais competições e atrações do país.

A Arena Niterói integra o Parque Poliesportivo da Concha Acústica, completamente revitalizado pela Prefeitura de Niterói. Além da construção da primeira arena indoor do Estado do Rio fora da capital, o espaço ganhou campo de futebol de grama sintética com dimensões oficiais, quadras de tênis, vôlei de praia e poliesportiva, pista de caminhada, arquibancadas, vestiários e áreas de convivência. O tradicional palco da Concha Acústica também foi reformado e recebeu novas salas de apoio para shows e eventos. Moderna, climatizada, com tratamento acústico e capacidade para até 5 mil pessoas em eventos culturais, a Arena consolidou o parque como um novo polo de esporte, cultura, lazer e entretenimento na região central da cidade.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o novo equipamento amplia a capacidade da cidade de receber competições de alto rendimento e aproxima o público niteroiense de grandes nomes do esporte. “Vamos receber quatro das principais seleções de futsal do mundo. Isso é muito importante para uma cidade que investe no esporte como política pública, desde a iniciação e os projetos nos bairros até a possibilidade de o nosso público acompanhar competições desse nível bem de perto. A Arena Niterói nasce com essa vocação: ser a casa do esporte, receber grandes eventos e, ao mesmo tempo, inspirar nossas crianças e nossos jovens”, concluiu Gallo.