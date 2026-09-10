Niterói: Cinema de graça, hoje, no Centro Cultural Cauby PeixotoDivulgação/Ascom
“Dependências”, dirigido pela atriz Luísa Arraes e inspirado em uma peça de mesmo nome, é uma sátira sobre a classe média. O curta-metragem acompanha uma família que espera convidados para jantar, mas é surpreendida quando a empregada doméstica não aparece. Sem saber como lidar com a ausência da trabalhadora, os integrantes da família se veem diante das próprias relações de dependência.
Já “Reflexivamente” parte da chamada Síndrome do Ninho Vazio para abordar um momento vivido por muitas mulheres após a saída dos filhos de casa. Ambientado nos anos 1990, o curta acompanha uma mulher de meia-idade que busca ajuda na terapia e descobre novas possibilidades para sua vida após a partida de seus amores. Idealizado pela própria atriz Déborah Monteiro, o filme propõe uma reflexão sobre mulheres que, ao longo da vida, deixaram em segundo plano carreiras, desejos e projetos pessoais para se dedicar à família e aos filhos. Com uma narrativa leve e bem-humorada, a produção aborda sentimentos como tristeza, solidão e vazio, mas também apresenta esse período como uma oportunidade de reinvenção, novas experiências, aprendizados e até de transição de carreira, sem culpa.
“Ter uma sessão com dois filmes dirigidos por mulheres é também valorizar a presença e o olhar das mulheres no cinema. São realizadoras que trazem suas próprias perspectivas, experiências e formas de contar histórias. O Cine Fonseca também tem esse papel de abrir espaço para a diversidade da produção audiovisual brasileira e aproximar esses filmes do público”, afirma a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.
O Cine Fonseca é uma programação mensal e gratuita do Centro Cultural Cauby Peixoto, com exibição de curtas e longas-metragens brasileiros. A iniciativa busca valorizar o cinema nacional, incentivar a formação de público e fortalecer a circulação audiovisual na Zona Norte de Niterói, consolidando o espaço como um novo ponto de exibição cinematográfica na cidade.
Serviço
Cine Fonseca: “Dependências” e “Reflexivamente”
Data: 10 de setembro
Horário: 18h30
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto
Endereço: Alameda São Boaventura, 263, Fonseca, Niterói
Entrada gratuita. Ingressos disponíveis pelo Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/cine-fonseca/3570622
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