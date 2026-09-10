Niterói: cantora Joyce Moreno participa de evento no Solar do JambeiroDivulgação/Ascom
A programação começa com a apresentação de Clau Maiã, cantora nascida em Salvador e criada em Niterói, que traz para a abertura sua relação com a música e um repertório que passeia por diferentes estilos da música brasileira e internacional. Apaixonada por música desde cedo, Clau chegou aos palcos inicialmente por meio da dança, mas nunca deixou de lado sua paixão pelo canto.
Influenciada pelo ambiente musical de sua família, a artista possui familiaridade com diferentes instrumentos e gosta de acompanhar sua voz com uma percussão suave. Seu repertório transita pela MPB, samba, reggae e pop internacional, revelando a diversidade de suas referências musicais. Entre suas principais inspirações estão Gilberto Gil, Adriana Calcanhotto e Vanessa da Mata.
Após a abertura musical, o público acompanha o encontro entre o músico Celso Fonseca e a cantora, compositora, arranjadora e instrumentista Joyce Moreno. Como anfitrião do Papos & Sabores, Celso conduz um bate-papo musical sobre carreira, influências, memórias e momentos marcantes da trajetória da convidada.
Enquanto a conversa acontece, o chef Vicente Maia Abreu transforma referências da vida e da obra de Joyce em uma experiência gastronômica especialmente criada para a ocasião. A proposta é estabelecer uma relação entre os sabores e as histórias compartilhadas durante o encontro.
Joyce Moreno
No cenário internacional, suas composições foram gravadas por artistas como Annie Lennox, Omara Portuondo, Black Eyed Peas, Flora Purim, Wallace Roney, David Sánchez e Till Brönner. Suas músicas também integram trilhas sonoras de filmes, animações, programas de televisão e espetáculos teatrais.
Pioneira na utilização da perspectiva feminina em primeira pessoa na composição da MPB, Joyce construiu uma identidade artística própria e influenciou gerações de compositoras brasileiras. A artista recebeu quatro indicações ao Grammy Latino e mantém uma carreira internacional, com apresentações e turnês pela Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão.
Gastronomia inspirada em trajetórias
Vicente possui ampla experiência em implantação de serviços, consultoria, treinamento e gestão de cozinhas e projetos educacionais. É proprietário da VM Consultoria, do Vicente Maia Buffet e da Escola Vicente Maia Experiências Gastronômicas. Também atuou por mais de uma década como coordenador acadêmico e professor, além de trabalhar como chef e consultor em restaurantes, hotéis e eventos gastronômicos.
No Papos & Sabores, o chef desenvolve pratos inspirados na trajetória e nas referências dos convidados, fazendo da gastronomia parte da narrativa de cada encontro. O evento propõe, assim, uma experiência que combina diferentes sentidos e linguagens: a música abre caminho para a conversa, as histórias revelam os artistas por novas perspectivas e a gastronomia transforma suas referências em sabores.
SERVIÇO
Abertura: Clau Maiã
Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
Horário: 15h30
Local: Solar do Jambeiro
Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá, Niterói – RJ
Entrada: Gratuita
Degustação: inscrição prévia para degustação do prato preparado pelo chef Vicente Maia.
Vagas para degustação: 30 pessoas.
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