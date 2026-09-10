Niterói: cantora Joyce Moreno participa de evento no Solar do Jambeiro - Divulgação/Ascom

Niterói: cantora Joyce Moreno participa de evento no Solar do JambeiroDivulgação/Ascom

Publicado 10/09/2026 08:35





A programação começa com a apresentação de Clau Maiã, cantora nascida em Salvador e criada em Niterói, que traz para a abertura sua relação com a música e um repertório que passeia por diferentes estilos da música brasileira e internacional. Apaixonada por música desde cedo, Clau chegou aos palcos inicialmente por meio da dança, mas nunca deixou de lado sua paixão pelo canto.



Influenciada pelo ambiente musical de sua família, a artista possui familiaridade com diferentes instrumentos e gosta de acompanhar sua voz com uma percussão suave. Seu repertório transita pela MPB, samba, reggae e pop internacional, revelando a diversidade de suas referências musicais. Entre suas principais inspirações estão Gilberto Gil, Adriana Calcanhotto e Vanessa da Mata.



Após a abertura musical, o público acompanha o encontro entre o músico Celso Fonseca e a cantora, compositora, arranjadora e instrumentista Joyce Moreno. Como anfitrião do Papos & Sabores, Celso conduz um bate-papo musical sobre carreira, influências, memórias e momentos marcantes da trajetória da convidada.



Enquanto a conversa acontece, o chef Vicente Maia Abreu transforma referências da vida e da obra de Joyce em uma experiência gastronômica especialmente criada para a ocasião. A proposta é estabelecer uma relação entre os sabores e as histórias compartilhadas durante o encontro.



Joyce Moreno

Niterói - Música, conversa e gastronomia se encontram no Papos & Sabores, evento que propõe uma nova experiência de encontro entre artistas e público. A próxima edição acontece no dia 12 de setembro, às 15h30, no Solar do Jambeiro , no Ingá, com entrada gratuita.A programação começa com a apresentação de Clau Maiã, cantora nascida em Salvador e criada em Niterói, que traz para a abertura sua relação com a música e um repertório que passeia por diferentes estilos da música brasileira e internacional. Apaixonada por música desde cedo, Clau chegou aos palcos inicialmente por meio da dança, mas nunca deixou de lado sua paixão pelo canto.Influenciada pelo ambiente musical de sua família, a artista possui familiaridade com diferentes instrumentos e gosta de acompanhar sua voz com uma percussão suave. Seu repertório transita pela MPB, samba, reggae e pop internacional, revelando a diversidade de suas referências musicais. Entre suas principais inspirações estão Gilberto Gil, Adriana Calcanhotto e Vanessa da Mata.Após a abertura musical, o público acompanha o encontro entre o músico Celso Fonseca e a cantora, compositora, arranjadora e instrumentista Joyce Moreno. Como anfitrião do Papos & Sabores, Celso conduz um bate-papo musical sobre carreira, influências, memórias e momentos marcantes da trajetória da convidada.Enquanto a conversa acontece, o chef Vicente Maia Abreu transforma referências da vida e da obra de Joyce em uma experiência gastronômica especialmente criada para a ocasião. A proposta é estabelecer uma relação entre os sabores e as histórias compartilhadas durante o encontro.

Nascida no Rio de Janeiro, Joyce Moreno tem uma das trajetórias mais expressivas da música popular brasileira. Com extensa discografia, a artista soma cerca de 400 gravações de suas composições por grandes nomes da MPB, como Elis Regina, Maria Bethânia, Maria Rita, Mônica Salmaso, Gal Costa, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Edu Lobo, Nana Caymmi, Zizi Possi, Elizeth Cardoso, Simone e Leny Andrade, entre muitos outros.



No cenário internacional, suas composições foram gravadas por artistas como Annie Lennox, Omara Portuondo, Black Eyed Peas, Flora Purim, Wallace Roney, David Sánchez e Till Brönner. Suas músicas também integram trilhas sonoras de filmes, animações, programas de televisão e espetáculos teatrais.



Pioneira na utilização da perspectiva feminina em primeira pessoa na composição da MPB, Joyce construiu uma identidade artística própria e influenciou gerações de compositoras brasileiras. A artista recebeu quatro indicações ao Grammy Latino e mantém uma carreira internacional, com apresentações e turnês pela Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão.



Gastronomia inspirada em trajetórias



A experiência gastronômica do projeto é comandada pelo chef e gestor Vicente Maia Abreu, graduado e pós-graduado na área e com formação internacional pelo ICIF – Italian Culinary Institute for Foreigners, na Itália.



Vicente possui ampla experiência em implantação de serviços, consultoria, treinamento e gestão de cozinhas e projetos educacionais. É proprietário da VM Consultoria, do Vicente Maia Buffet e da Escola Vicente Maia Experiências Gastronômicas. Também atuou por mais de uma década como coordenador acadêmico e professor, além de trabalhar como chef e consultor em restaurantes, hotéis e eventos gastronômicos.



No Papos & Sabores, o chef desenvolve pratos inspirados na trajetória e nas referências dos convidados, fazendo da gastronomia parte da narrativa de cada encontro. O evento propõe, assim, uma experiência que combina diferentes sentidos e linguagens: a música abre caminho para a conversa, as histórias revelam os artistas por novas perspectivas e a gastronomia transforma suas referências em sabores.



SERVIÇO



Papos & Sabores – Joyce Moreno

Abertura: Clau Maiã

Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)

Horário: 15h30

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá, Niterói – RJ

Entrada: Gratuita



Degustação: inscrição prévia para degustação do prato preparado pelo chef Vicente Maia.

Vagas para degustação: 30 pessoas.