Niterói: encontro entre os dois grupos representa, assim, uma celebração da diversidade e da força do Carnaval de Rua - Divulgação/Ascom

Niterói: encontro entre os dois grupos representa, assim, uma celebração da diversidade e da força do Carnaval de RuaDivulgação/Ascom

Publicado 10/09/2026 08:16





Com duração de três horas, o evento promove um intercâmbio entre a tradição dos blocos de rua de Niterói e a experiência de um dos grupos mais importantes do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. A programação é aberta ao público e promete muita música brasileira, ritmos populares e a energia característica dos blocos carnavalescos.



Nascida e criada nas ruas de Niterói, a Sinfônica Ambulante tem como uma de suas principais características a ocupação dos espaços públicos por meio da música e da interação com o público. A fanfarra mistura instrumentos de sopro e percussão em um repertório que reúne sucessos nacionais e internacionais, sempre incorporando diferentes ritmos brasileiros e a irreverência do Carnaval.



A trajetória do grupo é marcada ainda por importantes reconhecimentos. A Sinfônica Ambulante é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e do município de Niterói, reafirmando sua importância para a cultura e para a identidade da cidade.



Já o Grupo Cultural Cordão do Boitatá, criado em 1996, possui uma trajetória de quase três décadas dedicada à valorização da cultura popular e à revitalização do Carnaval de Rua. O grupo realiza há 30 anos seu tradicional cortejo pelo centro do Rio de Janeiro e promove, há 18 anos, o Baile Multicultural da Praça XV, evento que reúne mais de 100 mil pessoas e tem como foco a música brasileira e a continuidade das tradições populares.



Inspirado pelo ciclo de festividades populares brasileiras e pela obra de grandes mestres da música nacional, o Cordão do Boitatá traz em sua identidade referências de nomes como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara, Jacob do Bandolim, Xangô da Mangueira, Hermeto Pascoal, Moacir Santos, Villa-Lobos e Chico Buarque, entre outros.



O encontro entre os dois grupos representa, assim, uma celebração da diversidade e da força do Carnaval de Rua, aproximando artistas e públicos de diferentes territórios em torno da música brasileira e da ocupação cultural dos espaços públicos.



SERVIÇO: Niterói - A cidade de Niterói recebe no dia 13 de setembro, a partir das 9h, mais uma edição do Encontro de Blocos, evento que valoriza a cultura carnavalesca e reúne diferentes manifestações da folia em um mesmo espaço. Desta vez, o público poderá acompanhar o encontro entre a Sinfônica Ambulante e o Grupo Cultural Cordão do Boitatá, em uma programação gratuita que acontece no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, dentro do Campo de São Bento , em Icaraí.Com duração de três horas, o evento promove um intercâmbio entre a tradição dos blocos de rua de Niterói e a experiência de um dos grupos mais importantes do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. A programação é aberta ao público e promete muita música brasileira, ritmos populares e a energia característica dos blocos carnavalescos.Nascida e criada nas ruas de Niterói, a Sinfônica Ambulante tem como uma de suas principais características a ocupação dos espaços públicos por meio da música e da interação com o público. A fanfarra mistura instrumentos de sopro e percussão em um repertório que reúne sucessos nacionais e internacionais, sempre incorporando diferentes ritmos brasileiros e a irreverência do Carnaval.A trajetória do grupo é marcada ainda por importantes reconhecimentos. A Sinfônica Ambulante é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e do município de Niterói, reafirmando sua importância para a cultura e para a identidade da cidade.Já o Grupo Cultural Cordão do Boitatá, criado em 1996, possui uma trajetória de quase três décadas dedicada à valorização da cultura popular e à revitalização do Carnaval de Rua. O grupo realiza há 30 anos seu tradicional cortejo pelo centro do Rio de Janeiro e promove, há 18 anos, o Baile Multicultural da Praça XV, evento que reúne mais de 100 mil pessoas e tem como foco a música brasileira e a continuidade das tradições populares.Inspirado pelo ciclo de festividades populares brasileiras e pela obra de grandes mestres da música nacional, o Cordão do Boitatá traz em sua identidade referências de nomes como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara, Jacob do Bandolim, Xangô da Mangueira, Hermeto Pascoal, Moacir Santos, Villa-Lobos e Chico Buarque, entre outros.O encontro entre os dois grupos representa, assim, uma celebração da diversidade e da força do Carnaval de Rua, aproximando artistas e públicos de diferentes territórios em torno da música brasileira e da ocupação cultural dos espaços públicos.

Atrações: Sinfônica Ambulante + Cordão do Boitatá

Data: 13 de setembro

Horário: 9h

Duração: 3 horas

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Campo de São Bento

Endereço: Rua Lopes Trovão, s/n (próximo ao Portão 2), Icaraí, Niterói – RJ

Ingresso: Gratuito