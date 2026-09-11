Niterói: ampliação do Disque Denúncia passa pela cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: ampliação do Disque Denúncia passa pela cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 11/09/2026 11:36

Niterói vai ganhar, em outubro, uma base física exclusiva do Disque Denúncia. A nova estrutura será dedicada ao município e permitirá receber, fazer a triagem e acompanhar denúncias com mais agilidade, além de aprimorar o mapeamento das ocorrências e o repasse de informações às forças de segurança. A iniciativa é resultado do convênio mantido pela Prefeitura de Niterói com o programa.

A implantação da base representa um novo passo em uma parceria pioneira iniciada em 2018. Desde então, a Prefeitura mantém o canal voltado especificamente para o atendimento e acompanhamento das denúncias relacionadas a Niterói. Com a nova base instalada na cidade, o trabalho passa a contar com estrutura própria e equipe dedicada ao recebimento, triagem e acompanhamento em tempo real das informações. O objetivo é dar maior agilidade à resposta das forças de segurança e fortalecer o combate à criminalidade.

A iniciativa integra a política de investimentos municipais em segurança pública. Desde 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência já recebeu mais de R$ 820 milhões em recursos da Prefeitura, reunindo ações de prevenção, tecnologia, inteligência, policiamento e políticas sociais. Entre 2018 e 2025, a taxa de roubos por 100 mil habitantes em Niterói caiu 80,7%, enquanto a taxa de mortes violentas teve redução de 69,3%.

Entre os investimentos da Prefeitura estão ainda o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que possui mais de 800 câmeras de monitoramento distribuídas pela cidade, incluindo equipamentos inteligentes de cercamento eletrônico; o fortalecimento da Guarda Municipal; e os convênios para ampliar os efetivos das polícias Civil e Militar. Também como parte do Pacto, mais de 50 mil jovens participaram de programas de prevenção à violência e inclusão social.