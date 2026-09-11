Niterói: projeto será implementado em uma área de 693 metros quadrados e contará com duas pistas, destinadas às modalidades olímpicas street, com 416 metros quadrados, e bowl, com 277 metros quadradosDivulgação/Ascom
Niterói dá ordem de início para a construção do Skate Park de Piratininga
Novo equipamento será integrado ao Parque Orla Piratininga
Niterói dá ordem de início para a construção do Skate Park de Piratininga
Novo equipamento será integrado ao Parque Orla Piratininga
Raí Rocha estreia nas artes plásticas com exposição inspirada na força feminina
Artista de Niterói apresenta A Beleza que Nasce do Caos, coleção multissensorial que celebra histórias de transformação, superação e renascimento
Rodoviários reivindicam 10% de reajuste salarial no Leste Fluminense
Propostas foram encaminhadas pelo Sindicato dos Rodoviários (Sintronac) à entidade representativa patronal (Setrerj)
Niterói Expo Geek movimenta Caminho Niemeyer neste fim de semana
Evento gratuito reúne mais de 50 atrações de cultura pop. Expectativa é receber mais de 30 mil pessoas nos dias 12 e 13 de setembro
Eduardo Paes visita Estaleiro Mauá, ao lado do prefeito Rodrigo Neves
Candidato a governador destacou importância da retomada da indústria naval
Papos & Sabores reúne música, histórias e gastronomia no Solar do Jambeiro
Projeto da Fundação de Arte de Niterói estreia com abertura de Clau Maiã e recebe Joyce Moreno para encontro conduzido por Celso Fonseca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.