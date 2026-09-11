Propostas da categoria foram encaminhadas à entidade patronalDivulgação/Ascom
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Propostas da categoria foram encaminhadas à entidade patronalDivulgação/Ascom
Projeto usa áudio e olhos vendados para estimular crianças nas escolas
Café Com Leite na Escola utiliza histórias exclusivamente em áudio para promover debates, atividades pedagógicas e experiências de reflexão compartilhada em turmas do Ensino Fundamental I
Niterói ganha base exclusiva do Disque Denúncia em outubro
Nova estrutura vai reforçar parceria da Prefeitura com o programa e ampliar integração com as forças de segurança
Niterói inicia Campanha de Vacinação Antirrábica Animal neste sábado
Imunização gratuita de cães e gatos será realizada em três sábados de setembro, com 66 postos distribuídos pelas diferentes regiões da cidade
Marquês do Paraná ultrapassa 8 mil ciclistas em um único dia e estabelece novo recorde
Recorde supera o dado anterior, alcançado em maio deste ano, quando foram contabilizadas 7.965 passagens e é 28% superior ao registrado no início de 2025
Cidade promove 5ª Caminhada e Corrida Longevidade em Piratininga
Evento deve reunir cerca de 2,5 mil participantes em percurso de 4 quilômetros na Região Oceânica
Niterói dá ordem de início para a construção do Skate Park de Piratininga
Novo equipamento será integrado ao Parque Orla Piratininga
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