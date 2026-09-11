Niterói: evento deve reunir cerca de 2,5 mil participantes em percurso de 4 quilômetros na Região Oceânica - Divulgação/Ascom

Niterói: evento deve reunir cerca de 2,5 mil participantes em percurso de 4 quilômetros na Região Oceânica Divulgação/Ascom

Publicado 11/09/2026 10:49





Voltada prioritariamente para pessoas com mais de 60 anos que participam do projeto Niterói 60Up, a iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e proporcionar um momento de saúde, bem-estar e convivência. O percurso terá largada e chegada na Praça Luiz Gomes da Silva.



As inscrições estão sendo realizadas ao longo desta semana diretamente nos núcleos do Niterói 60Up, durante as aulas. Os alunos podem se inscrever nos próprios núcleos e recebem um kit com camisa, numeração e bolsa para participar do evento.



“Mais do que incentivar a prática de atividade física, a Caminhada e Corrida Longevidade é um momento de convivência, participação e ocupação da cidade pelas pessoas idosas. Queremos estimular um envelhecimento cada vez mais ativo, com saúde, autonomia e qualidade de vida, mostrando que Niterói é uma cidade que valoriza e cria oportunidades para a sua população 60+”, destaca o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antonio Fernandez, o ZAF.



Confira os núcleos do Niterói 60Up:



Campo de São Bento – Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Icaraí

Engenho do Mato – Avenida Irene Lopes Sodré, s/n – Engenho do Mato

Engenhoca – Praça Vereador Jose Vicente Socerto, 618 – Engenhoca

Hortifruti – Avenida Marquês do Paraná, 312 – Centro

Horto de Itaipu – Rua Doutor Pálvaro da Silva, 852 – Itaipu

Horto do Barreto – Rua Doutor Luiz Palmier, s/n – Barreto

Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca

Ilha da Conceição – Rua Jornalista Sardo Filho – Ilha da Conceição

Largo da Batalha – Estrada Washington Luís – Sapê

Largo do Marrão – Rua João Pessoa – Santa Rosa

Maria Paula – Praça Tancredo Neves

Praça do Ingá – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n – Ingá

Praia de Icaraí – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n – Ingá

Praia de Piratininga – Avenida Almirante Tamandaré, s/n – Piratininga

Preventório – Avenida Prefeito Silvio Picanço, s/n – Charitas

Rio do Ouro – Estrada da Paciência, s/n – Rio do Ouro

Santa Bárbara – Rua Hélio Mattos, s/n – Santa Bárbara

São Francisco – Rua Gen. Rondon, 279 – São Francisco

São Lourenço – Rua Benjamin Constant, s/n – Fonseca

Vital Brasil – Rua Maestro José Botelho, s/n – Santa Rosa

Bairro Chic – Praça Guadalajara, s/n (próximo ao restaurante Amarelinho)

Ponta d’Areia – Praça Vitorino (ao lado do Posto de Saúde)

Praça do Badu – Estrada Caetano Monteiro, 820 (ao lado do DPO)

Praça do Descobrimento – Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, s/n – Piratininga (próximo ao número 188)

Riodades – Praça Carlos Magaldi, s/n – Fonseca (próximo ao Condomínio Eldorado)



Serviço Cerca de 2,5 mil pessoas são esperadas para a quinta edição da Caminhada e Corrida Longevidade, que será promovida neste domingo (13), em Piratininga, na Região Oceânica . Com percurso de 4 quilômetros, o evento terá concentração a partir das 7h e largada às 8h, na Praça Luiz Gomes da Silva, antiga Praça do Toboágua.Voltada prioritariamente para pessoas com mais de 60 anos que participam do projeto Niterói 60Up, a iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e proporcionar um momento de saúde, bem-estar e convivência. O percurso terá largada e chegada na Praça Luiz Gomes da Silva.As inscrições estão sendo realizadas ao longo desta semana diretamente nos núcleos do Niterói 60Up, durante as aulas. Os alunos podem se inscrever nos próprios núcleos e recebem um kit com camisa, numeração e bolsa para participar do evento.“Mais do que incentivar a prática de atividade física, a Caminhada e Corrida Longevidade é um momento de convivência, participação e ocupação da cidade pelas pessoas idosas. Queremos estimular um envelhecimento cada vez mais ativo, com saúde, autonomia e qualidade de vida, mostrando que Niterói é uma cidade que valoriza e cria oportunidades para a sua população 60+”, destaca o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antonio Fernandez, o ZAF.Campo de São Bento – Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – IcaraíEngenho do Mato – Avenida Irene Lopes Sodré, s/n – Engenho do MatoEngenhoca – Praça Vereador Jose Vicente Socerto, 618 – EngenhocaHortifruti – Avenida Marquês do Paraná, 312 – CentroHorto de Itaipu – Rua Doutor Pálvaro da Silva, 852 – ItaipuHorto do Barreto – Rua Doutor Luiz Palmier, s/n – BarretoHorto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770 – FonsecaIlha da Conceição – Rua Jornalista Sardo Filho – Ilha da ConceiçãoLargo da Batalha – Estrada Washington Luís – SapêLargo do Marrão – Rua João Pessoa – Santa RosaMaria Paula – Praça Tancredo NevesPraça do Ingá – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n – IngáPraia de Icaraí – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n – IngáPraia de Piratininga – Avenida Almirante Tamandaré, s/n – PiratiningaPreventório – Avenida Prefeito Silvio Picanço, s/n – CharitasRio do Ouro – Estrada da Paciência, s/n – Rio do OuroSanta Bárbara – Rua Hélio Mattos, s/n – Santa BárbaraSão Francisco – Rua Gen. Rondon, 279 – São FranciscoSão Lourenço – Rua Benjamin Constant, s/n – FonsecaVital Brasil – Rua Maestro José Botelho, s/n – Santa RosaBairro Chic – Praça Guadalajara, s/n (próximo ao restaurante Amarelinho)Ponta d’Areia – Praça Vitorino (ao lado do Posto de Saúde)Praça do Badu – Estrada Caetano Monteiro, 820 (ao lado do DPO)Praça do Descobrimento – Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, s/n – Piratininga (próximo ao número 188)Riodades – Praça Carlos Magaldi, s/n – Fonseca (próximo ao Condomínio Eldorado)

5ª Caminhada e Corrida Longevidade



Data: domingo, 13 de setembro de 2026

Concentração: 7h

Largada: 8h

Local: Praça Luiz Gomes da Silva (antiga Praça do Toboágua)

Endereço: Avenida Almirante Tamandaré – Piratininga, Niterói