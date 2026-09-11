Niterói: evento deve reunir cerca de 2,5 mil participantes em percurso de 4 quilômetros na Região Oceânica Divulgação/Ascom
Voltada prioritariamente para pessoas com mais de 60 anos que participam do projeto Niterói 60Up, a iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e proporcionar um momento de saúde, bem-estar e convivência. O percurso terá largada e chegada na Praça Luiz Gomes da Silva.
As inscrições estão sendo realizadas ao longo desta semana diretamente nos núcleos do Niterói 60Up, durante as aulas. Os alunos podem se inscrever nos próprios núcleos e recebem um kit com camisa, numeração e bolsa para participar do evento.
“Mais do que incentivar a prática de atividade física, a Caminhada e Corrida Longevidade é um momento de convivência, participação e ocupação da cidade pelas pessoas idosas. Queremos estimular um envelhecimento cada vez mais ativo, com saúde, autonomia e qualidade de vida, mostrando que Niterói é uma cidade que valoriza e cria oportunidades para a sua população 60+”, destaca o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antonio Fernandez, o ZAF.
Confira os núcleos do Niterói 60Up:
Campo de São Bento – Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Icaraí
Engenho do Mato – Avenida Irene Lopes Sodré, s/n – Engenho do Mato
Engenhoca – Praça Vereador Jose Vicente Socerto, 618 – Engenhoca
Hortifruti – Avenida Marquês do Paraná, 312 – Centro
Horto de Itaipu – Rua Doutor Pálvaro da Silva, 852 – Itaipu
Horto do Barreto – Rua Doutor Luiz Palmier, s/n – Barreto
Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca
Ilha da Conceição – Rua Jornalista Sardo Filho – Ilha da Conceição
Largo da Batalha – Estrada Washington Luís – Sapê
Largo do Marrão – Rua João Pessoa – Santa Rosa
Maria Paula – Praça Tancredo Neves
Praça do Ingá – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n – Ingá
Praia de Icaraí – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n – Ingá
Praia de Piratininga – Avenida Almirante Tamandaré, s/n – Piratininga
Preventório – Avenida Prefeito Silvio Picanço, s/n – Charitas
Rio do Ouro – Estrada da Paciência, s/n – Rio do Ouro
Santa Bárbara – Rua Hélio Mattos, s/n – Santa Bárbara
São Francisco – Rua Gen. Rondon, 279 – São Francisco
São Lourenço – Rua Benjamin Constant, s/n – Fonseca
Vital Brasil – Rua Maestro José Botelho, s/n – Santa Rosa
Bairro Chic – Praça Guadalajara, s/n (próximo ao restaurante Amarelinho)
Ponta d’Areia – Praça Vitorino (ao lado do Posto de Saúde)
Praça do Badu – Estrada Caetano Monteiro, 820 (ao lado do DPO)
Praça do Descobrimento – Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, s/n – Piratininga (próximo ao número 188)
Riodades – Praça Carlos Magaldi, s/n – Fonseca (próximo ao Condomínio Eldorado)
Serviço
Data: domingo, 13 de setembro de 2026
Concentração: 7h
Largada: 8h
Local: Praça Luiz Gomes da Silva (antiga Praça do Toboágua)
Endereço: Avenida Almirante Tamandaré – Piratininga, Niterói
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