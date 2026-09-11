Niterói: ocasião marca oficialmente o início de uma nova etapa na trajetória de Raí Rocha - Divulgação/Ascom

Niterói: ocasião marca oficialmente o início de uma nova etapa na trajetória de Raí RochaDivulgação/Ascom

Publicado 11/09/2026 10:13

O artista plástico Raí Rocha, de Niterói, prepara sua estreia nas artes visuais com a exposição “A Beleza que Nasce do Caos”, uma coleção dedicada às múltiplas faces do feminino, à sensibilidade e aos processos de transformação que atravessam a vida de tantas mulheres.

A vernissage acontece no dia 6 de dezembro, em um evento fechado para imprensa, mulheres homenageadas, amigos e familiares do artista. A ocasião marca oficialmente o início de uma nova etapa na trajetória de Raí Rocha, que escolhe as grandes potências femininas como ponto de partida para sua pesquisa artística.

Em sua primeira coleção, Raí retrata mulheres de diferentes contextos e histórias, muitas delas atravessadas por experiências difíceis que, posteriormente, deram origem a novas formas de existir. As obras, no entanto, não buscam reduzir essas personagens às dores que viveram. Ao contrário: partem do caos para investigar aquilo que nasce depois dele — a reconstrução, a potência, a beleza e a possibilidade de recomeçar.

“A exposição representa a minha percepção sobre a beleza dessas mulheres depois do caos. É sobre como elas ressurgem, transformadas, sem apagar aquilo que viveram”, explica o artista.

A mostra reúne pinturas e objetos incorporados às composições, criando obras que ultrapassam os limites tradicionais da tela. A proposta é ampliar as possibilidades de interpretação e convidar o público a estabelecer uma relação mais íntima com cada trabalho.

Essa intenção se estende à própria vernissage. Pensada como uma experiência multissensorial, a abertura estabelece diálogos entre artes visuais, olfato, tato, gastronomia, emoção e sinestesia. Cada elemento da ambientação foi concebido para contribuir para uma experiência que não se encerra no olhar, mas desperta memórias, afetos e sensações.

A cenografia floral contará com arranjos produzidos por um artista de Niterói, enquanto a experiência gastronômica será assinada pelo chef Lucas Poubel, em um projeto volante desenvolvido especialmente para a ocasião.

Mais do que apresentar Raí Rocha ao público como artista plástico, “A Beleza que Nasce do Caos” representa a continuidade de uma pesquisa que há anos atravessa diferentes campos de sua trajetória: a escuta, as relações humanas, a escrita e, agora, as artes visuais.

Psicanalista e estudante de Antropologia, Raí também vem desenvolvendo sua formação nas artes plásticas com o Ateliê Le Briones. Sua trajetória inclui ainda a produção literária, estudos dedicados às relações humanas e trabalhos voltados especialmente à escuta de mulheres.

É desse encontro entre diferentes saberes e experiências que nasce sua primeira coleção. Em sua obra, o feminino deixa de ser apenas um tema para se tornar um território de investigação: um espaço onde memória, dor, desejo, identidade, transformação e reconstrução podem coexistir.

Com “A Beleza que Nasce do Caos”, Raí Rocha propõe, assim, um olhar para aquilo que permanece depois da tempestade — não como apagamento do que foi vivido, mas como a possibilidade de transformar a própria história em matéria de beleza.