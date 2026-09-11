Niterói: imunização gratuita de cães e gatos será realizada em três sábados de setembroDivulgação/Ascom
MMF Jurujuba: Av. Carlos Ermelino Marins, s/nº – Jurujuba
MMF Preventório: Avenida Prefeito Sylvio Picanço, nº 1.753 – Charitas
MMF Grota II: Rua Arcedino Pereira, nº 335 – São Francisco
MMF Martins Torres: Rua Martins Torres, nº 281 – Santa Rosa
MMF Souza Soares: Rua Lions Club, nº 37 – Santa Rosa
MMF Viradouro: Rua Mario Viana, nº 790 – Viradouro
MMF Alarico: Estrada Alarico de Souza, s/nº – Santa Rosa
Policlínica Carlos Antonio da Silva: Av. Jansen de Melo, s/nº – Centro
Policlínica Almir Madeira: Rua Prof. Hernani Melo, nº 103 – São Domingos
Policlínica Regional Sérgio Arouca: Praça Vital Brazil, s/nº – Santa Rosa
Unidade Básica de Saúde Morro do Estado: Rua Araújo Pimenta, s/nº – Centro
Hospital Municipal Carlos Tortelly (Antigo CPN): Rua Desembargador Athayde Parreira, nº 266 – Bairro de Fátima
Administração Regional de São Francisco: Av. Rui Barbosa, nº 400/Loja 104 – São Francisco
Campo de São Bento: entrada pelo Portão 1 – Rua Lopes Trovão, s/nº – Icaraí (referência: Torre Mirante)
Associação de Moradores do Morro do Cavalão: Alameda Paris, nº 144 – São Francisco
Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia
MMF Maruí: Rua Maruí Grande, nº 15 – Barreto
MMF Nova Brasília: Avenida João Brasil, nº 1.726 – Engenhoca
MMF Baldeador: Loteamento Bento Pestana, s/nº – Baldeador
MMF Teixeira: Rua Teixeira de Freitas, nº 380 – Fonseca
MMF Vila Ipiranga: Rua Tenente Osório, s/nº – Fonseca
MMF Caramujo: Rua Pastor José Gomes de Souza, s/nº – Caramujo
E.M. Sebastiana Gonçalves Pinto: Estrada Viçoso Jardim, nº 298 – Viçoso
MMF Bernardino: Rua Sá Barreto, nº 107 – Fonseca
MMF Jonathas Botelho: Travessa Jonathas Botelho, nº 133 – Cubango
MMF Boa Vista: Rua Indígena, nº 200 – São Lourenço
MMF Ilha da Conceição: Rua Jornalista Sardo Filho, nº 196 – Ilha da Conceição
Policlínica Regional da Engenhoca: Av. João Brasil, s/nº – Engenhoca
Policlínica Dr. Guilherme Taylor March: Rua Desembargador Lima Castro, nº 238 – Fonseca
UBS Santa Bárbara: Rua Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara
Praça Magaldi: Rua Santo Onofre, nº 12 – Riodades
Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC): Rua Padre Leandro, nº 18 – São Lourenço
Praça do Coreto: Rua Dr. March, nº 1.089 – Tenente Jardim
Horto do Barreto: Av. Dr. Luiz Palmier, s/nº – Barreto (Parque Palmir Silva)
Horto do Fonseca: Alameda São Boaventura, nº 770 – Fonseca (próximo à quadra)
MMF do Serrão e Juca Branco: Travessa Dona Júlia, nº 29 – Fonseca
MMF do Holofote: Travessa do Holofote, nº 34 – Santana
Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia
Parque Rural do Engenho do Mato: Rua São Sebastião, s/nº – Engenho do Mato
MMF Maravista: Rua Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista
MMF Várzea das Moças: Estrada Velha de Maricá, s/nº – Rio do Ouro
MMF Colônia: Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores
MMF Cafubá I: Av. Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, nº 03 – Piratininga
MMF Cafubá II: Rua Deputado Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá
MMF Cafubá III: Rua Manoel Pacheco de Carvalho, nº 107 – Piratininga
Policlínica Regional de Piratininga: Rua Professor Ernani Faria Alves, nº 161 – Piratininga
Policlínica Regional de Itaipu: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato
Clínica Veterinária Vetprime: Rua Nicarágua, nº 226 – Serra Grande
SOPRECAM – Associação dos Moradores de Camboinhas: Rua Tabelião Luís Lebreiro, nº 313 – Camboinhas
SOAMI – Associação de Moradores de Itacoatiara: Rua Matias Sandri, nº 134 – Itacoatiara
Vetmar: Rua José Joaquim Pereira Caldas, nº 74 – Piratininga
Associação de Moradores do Jacaré: Estrada Frei Orlando, nº 127 A – Piratininga
Associação de Moradores e Amigos do Jardim Imbuí e Piratininga: Rua dos Golfinhos, nº 1 – Tibau
MMF Maceió: Rua José Bento Vieira Ferreira, s/nº – Maceió
MMF Cantagalo: Avenida Nelson de Oliveira e Silva, nº 63 – Cantagalo
MMF Matapaca: Rua Aurora Ribeiro, nº 05 – Maria Paula
MMF Atalaia: Rua Padre José Euger, s/nº – Atalaia
MMF Sapê: Rua E, s/nº – Sapê
MMF da Ititioca: Rua Costa Monteiro, s/nº – Ititioca
MMF do Badu: Estrada Alcebíades Pinto, s/nº – Badu
Anexo da Policlínica do Largo da Batalha: Rua Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha
Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro: Estrada Caetano Monteiro, nº 814 – Pendotiba
Centro Comunitário de Maria Paula: Av. França, nº 68 – Maria Paula
DPO Vila Progresso: Av. Nelson de Oliveira e Silva, nº 1.727 – Vila Progresso
Administração Regional do Rio do Ouro: Estrada Velha de Maricá, nº 7.390 – Rio do Ouro
Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia
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