Niterói: imunização gratuita de cães e gatos será realizada em três sábados de setembro - Divulgação/Ascom

Niterói: imunização gratuita de cães e gatos será realizada em três sábados de setembroDivulgação/Ascom

Publicado 11/09/2026 11:03

A Prefeitura inicia, neste sábado (12), a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2026 . A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, acontecerá das 8h às 17h e será dividida em três sábados de setembro, contemplando diferentes regiões do município. Ao todo, serão 66 postos de vacinação distribuídos pela cidade. Neste sábado, a campanha começa pela região das Praias da Baía, abrangendo bairros como Centro, Icaraí, Ingá, Boa Viagem, São Francisco, Charitas e Jurujuba, entre outros. No dia 19, será a vez da Zona Norte. Já no dia 26, a vacinação chegará à Região Oceânica, Pendotiba e Região Leste.

Podem ser vacinados cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade. A vacina é segura e não tem contraindicação. Nos três dias de campanha, também será possível imunizar os animais na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Rua Coronel Miranda, nº 18, na Ponta D’Areia.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca a importância da adesão à campanha.

“A vacinação contra a raiva é um ato de amor e de responsabilidade com os nossos animais e com toda a cidade. A campanha é estruturada justamente para aproximar as equipes das comunidades, garantindo que tutores de cães e gatos em todos os bairros tenham acesso fácil e rápido aos postos. A raiva é uma doença grave, mas 100% evitável com a imunização anual. Convidamos todos a participarem desse cuidado coletivo”, afirma a secretária.

Os cães deverão ser conduzidos com coleiras e, no caso de animais de grande porte, também com focinheiras. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte, já que podem se estressar e fugir. A contenção dos animais é de responsabilidade de seus responsáveis, cabendo ao vacinador a aplicação da dose.

O chefe do CCZ, Fábio Vilas Boas, alerta para a gravidade da doença e reforça a importância da vacinação.

“A raiva é uma enfermidade grave, quase sempre letal, mas totalmente prevenível com a dose anual. Preparamos uma estrutura ampla e descentralizada em todas as regiões de Niterói justamente para facilitar o acesso de cães e gatos à vacina. É essencial que os tutores fiquem atentos ao calendário do seu bairro e façam a sua parte, garantindo a tranquilidade das famílias e a saúde pública de todo o município.”

Raiva animal

A raiva é uma doença grave, com quase 100% de letalidade. No meio urbano, pode ser transmitida principalmente por cães e gatos. Até a década de 1980, Niterói ainda registrava casos de raiva humana transmitida por cães. Desde a implantação das campanhas anuais de vacinação animal, o município não registra óbitos pela doença.

Postos de vacinação

Dia 12/09 – Região Praias da Baía (Centro/Sul)

MMF do Palácio: Rua Onze de Agosto, nº 04 – Ingá

MMF Jurujuba: Av. Carlos Ermelino Marins, s/nº – Jurujuba

MMF Preventório: Avenida Prefeito Sylvio Picanço, nº 1.753 – Charitas

MMF Grota II: Rua Arcedino Pereira, nº 335 – São Francisco

MMF Martins Torres: Rua Martins Torres, nº 281 – Santa Rosa

MMF Souza Soares: Rua Lions Club, nº 37 – Santa Rosa

MMF Viradouro: Rua Mario Viana, nº 790 – Viradouro

MMF Alarico: Estrada Alarico de Souza, s/nº – Santa Rosa

Policlínica Carlos Antonio da Silva: Av. Jansen de Melo, s/nº – Centro

Policlínica Almir Madeira: Rua Prof. Hernani Melo, nº 103 – São Domingos

Policlínica Regional Sérgio Arouca: Praça Vital Brazil, s/nº – Santa Rosa

Unidade Básica de Saúde Morro do Estado: Rua Araújo Pimenta, s/nº – Centro

Hospital Municipal Carlos Tortelly (Antigo CPN): Rua Desembargador Athayde Parreira, nº 266 – Bairro de Fátima

Administração Regional de São Francisco: Av. Rui Barbosa, nº 400/Loja 104 – São Francisco

Campo de São Bento: entrada pelo Portão 1 – Rua Lopes Trovão, s/nº – Icaraí (referência: Torre Mirante)

Associação de Moradores do Morro do Cavalão: Alameda Paris, nº 144 – São Francisco

Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia

Dia 19/09 – Região Norte

MMF Marítimos: Av. Machado, s/nº – Barreto

MMF Maruí: Rua Maruí Grande, nº 15 – Barreto

MMF Nova Brasília: Avenida João Brasil, nº 1.726 – Engenhoca

MMF Baldeador: Loteamento Bento Pestana, s/nº – Baldeador

MMF Teixeira: Rua Teixeira de Freitas, nº 380 – Fonseca

MMF Vila Ipiranga: Rua Tenente Osório, s/nº – Fonseca

MMF Caramujo: Rua Pastor José Gomes de Souza, s/nº – Caramujo

E.M. Sebastiana Gonçalves Pinto: Estrada Viçoso Jardim, nº 298 – Viçoso

MMF Bernardino: Rua Sá Barreto, nº 107 – Fonseca

MMF Jonathas Botelho: Travessa Jonathas Botelho, nº 133 – Cubango

MMF Boa Vista: Rua Indígena, nº 200 – São Lourenço

MMF Ilha da Conceição: Rua Jornalista Sardo Filho, nº 196 – Ilha da Conceição

Policlínica Regional da Engenhoca: Av. João Brasil, s/nº – Engenhoca

Policlínica Dr. Guilherme Taylor March: Rua Desembargador Lima Castro, nº 238 – Fonseca

UBS Santa Bárbara: Rua Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara

Praça Magaldi: Rua Santo Onofre, nº 12 – Riodades

Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC): Rua Padre Leandro, nº 18 – São Lourenço

Praça do Coreto: Rua Dr. March, nº 1.089 – Tenente Jardim

Horto do Barreto: Av. Dr. Luiz Palmier, s/nº – Barreto (Parque Palmir Silva)

Horto do Fonseca: Alameda São Boaventura, nº 770 – Fonseca (próximo à quadra)

MMF do Serrão e Juca Branco: Travessa Dona Júlia, nº 29 – Fonseca

MMF do Holofote: Travessa do Holofote, nº 34 – Santana

Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia

Dia 26/09 – Região Oceânica, Pendotiba e Região Leste

MMF Engenho do Mato: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato

Parque Rural do Engenho do Mato: Rua São Sebastião, s/nº – Engenho do Mato

MMF Maravista: Rua Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista

MMF Várzea das Moças: Estrada Velha de Maricá, s/nº – Rio do Ouro

MMF Colônia: Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores

MMF Cafubá I: Av. Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, nº 03 – Piratininga

MMF Cafubá II: Rua Deputado Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá

MMF Cafubá III: Rua Manoel Pacheco de Carvalho, nº 107 – Piratininga

Policlínica Regional de Piratininga: Rua Professor Ernani Faria Alves, nº 161 – Piratininga

Policlínica Regional de Itaipu: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato

Clínica Veterinária Vetprime: Rua Nicarágua, nº 226 – Serra Grande

SOPRECAM – Associação dos Moradores de Camboinhas: Rua Tabelião Luís Lebreiro, nº 313 – Camboinhas

SOAMI – Associação de Moradores de Itacoatiara: Rua Matias Sandri, nº 134 – Itacoatiara

Vetmar: Rua José Joaquim Pereira Caldas, nº 74 – Piratininga

Associação de Moradores do Jacaré: Estrada Frei Orlando, nº 127 A – Piratininga

Associação de Moradores e Amigos do Jardim Imbuí e Piratininga: Rua dos Golfinhos, nº 1 – Tibau

MMF Maceió: Rua José Bento Vieira Ferreira, s/nº – Maceió

MMF Cantagalo: Avenida Nelson de Oliveira e Silva, nº 63 – Cantagalo

MMF Matapaca: Rua Aurora Ribeiro, nº 05 – Maria Paula

MMF Atalaia: Rua Padre José Euger, s/nº – Atalaia

MMF Sapê: Rua E, s/nº – Sapê

MMF da Ititioca: Rua Costa Monteiro, s/nº – Ititioca

MMF do Badu: Estrada Alcebíades Pinto, s/nº – Badu

Anexo da Policlínica do Largo da Batalha: Rua Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha

Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro: Estrada Caetano Monteiro, nº 814 – Pendotiba

Centro Comunitário de Maria Paula: Av. França, nº 68 – Maria Paula

DPO Vila Progresso: Av. Nelson de Oliveira e Silva, nº 1.727 – Vila Progresso

Administração Regional do Rio do Ouro: Estrada Velha de Maricá, nº 7.390 – Rio do Ouro

Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia