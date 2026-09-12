Niterói: Fábio Lessa abre na cidade espaço exclusivo de experiência e consultoria musical para contrabaixistas - Divulgação/Bassics

Niterói: Fábio Lessa abre na cidade espaço exclusivo de experiência e consultoria musical para contrabaixistasDivulgação/Bassics

Publicado 12/09/2026 09:00 | Atualizado 12/09/2026 15:17

Com uma carreira sólida e reconhecida na música brasileira, o baixista, diretor musical e produtor Fábio Lessa expande seus horizontes e finca raízes ainda mais fortes em Niterói. Músico que acompanhou grandes nomes do cenário nacional por décadas, Lessa acaba de montar na cidade um estúdio de consultoria, venda e curadoria de instrumentos focado exclusivamente no universo dos contrabaixistas.

O novo projeto surge da vasta experiência do instrumentista, que busca preencher uma lacuna no mercado para músicos iniciantes e profissionais. Mais do que uma loja convencional, o espaço funciona como um ponto de atendimento personalizado, oferecendo curadoria de baixos e amplificadores de alta qualidade, além de orientação técnica de quem conhece na prática as exigências de estúdios e grandes turnês.

“Nesses 37 anos de música sempre gostei de instrumentos, da tecnologia. A gente sabe como é difícil ganhar dinheiro, então quando eu queria comprar um instrumento, pesquisava pra caramba até comprar um – porque aquilo ia me satisfazer muito, não só para tocar, mas como um investimento que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Sempre negociei instrumento, pedal, amplificador. Aí pensei: pô, eu sei fazer isso, eu entendo esse negócio, eu tenho conhecimento de causa. No ano passado, que a artista que eu trabalhava há 20 anos faleceu, e também aconteceu de eu perder a minha mãe, precisei preencher minha vida com coisas que eu gosto de verdade. Sempre quis ter uma loja especializada em instrumentos que eu pudesse atender as pessoas de forma personalizada, para causar uma melhor experiência ao músico”, explicou Lessa.

O espaço Bassics Electric Bass Guitars é aconchegante, e lembra um estúdio musical, com instrumentos e amplificadores para testar. Promove um atendimento orgânico. “Se eu quero comprar um baixo, amplificador, pedal ou corda, eu quero estar com um cara que vai me proporcionar uma consultoria informal com um cara que entende desse negócio”, disse Fábio. “A gente está numa época de commodity. O cara pode, em um app, achar um contrabaixo. Mas a loja também vende detergente em pó e manda entregar na sua casa. Aqui, não! O músico vem para um lugar, vai tocar, vai ouvir, eu vou mostrar vários instrumentos, o cara vai entender que não é só aquele baixo ali que ele viu no aplicativo”, diz. “O mundo da internet é maravilhoso, mas não substitui a sua experiência ao vivo e a cores, que é diferente de ver alguém no YouTube falando. A maioria das vendas que faço não são para músicos, são para pessoas que são profissões liberais, médico, engenheiro, arquiteto, que tocam o instrumento”.

Ser atendido por quem entende do assunto muda a percepção. “A questão da experiência orgânica transforma o atendimento numa espécie de consultoria. Vejo o ambiente das lojas muito despreparado. E, às vezes, os caras não deixam nem você tocar no instrumento direito. Aqui não tem isso, pode tocar, experimentar os instrumentos e amplificadores, e ainda mostro outros”, diz ele, convidando para uma visita. A Bassics fica na Rua Noronha Torrezão, 160, em Santa Rosa.

A ideia de criar o espaço em Niterói partiu da percepção de que a escolha do contrabaixo exige um olhar técnico atento à ergonomia, timbre, tocabilidade e proposta musical do instrumentista. "O instrumento é sempre meu porto seguro. Queremos imprimir bom gosto e qualidade para quem busca a ferramenta ideal para a sua sonoridade", destaca o músico.



O novo estúdio oferece consultoria técnica, com auxílio na escolha de modelos (4, 5 ou 6 cordas, passivos ou ativos) de acordo com o estilo musical do baixista; curadoria e teste, com acervo selecionado de contrabaixistas para avaliação prática em ambiente acusticamente tratado e com amplificação adequada; e ajuste de equipamento, com orientações sobre captação, encordoamento e regulagens para extrair o melhor timbre de cada instrumento.

Com o novo empreendimento, Fábio Lessa consolida Niterói como um polo gerador de cultura e apoio ao músico profissional, unindo a vivência técnica dos palcos ao atendimento especializado.

TRAJETÓRIA REPLETA DE SUCESSOS

Natural do ecossistema cultural fluminense, Fábio Lessa construiu uma das trajetórias mais respeitadas dos bastidores e palcos da MPB e do pop brasileiro. Ao longo de sua carreira, trabalhou ao lado de artistas como Emilio Santiago, Claudinho & Buchecha, Evandro Mesquita e Gilberto Gil. Sua atuação de maior destaque nos últimos anos foi ao lado de Preta Gil. Durante quase duas décadas, desempenhou o papel de baixista e diretor musical da cantora, comandando arranjos de álbuns, DVDs e do Bloco da Preta em apresentações marcantes pelo país.

CAMINHOS NA CARREIRA ARTISTICA

Fábio Lessa segue tocando com Gilberto Gil em shows extras – que não fazem parte da turnê Tempo Rei – e tem se dedicado à carreira de João Ramalho (filho de Zé Ramalho com a cantora Amelinha, e afilhado de Fagner), que é outro artista nascido e criado em Niterói. “Sempre fomos amigos, sempre o vi tocando com sua banda JPG, e quando ele escolheu fazer a carreira solo, me procurou e eu fiquei muito orgulhoso. A gente toca um pouco de cada um dos artistas da família dele nos shows, no final fazemos um baile. A plateia adora”, diz Fábio, que começou sua carreira em meados dos anos 80, tocando na seminal banda de rock niteroiense A Mosca.

MARCA ITALIANA NO BRASIL

Fábio Lessa também é o representante da marca italiana Mark Bass no Brasil. “Sou importador e distribuidor exclusivo da arca, que conheci em 2008, numa viagem. Trouxe um amplificador pequeno e fiquei deslumbrado com o som. Anos depois, a marca começou a vir pro Brasil. Porém, quem trazia parou de trazer e um amigo meu perguntou se eu conhecia alguém que quisesse fazer esse trabalho. Foi quando tive a ideia de eu mesmo representar a Mark Bass. Fiquei quatro meses conversando com eles, até conseguir. No início fiquei espantado com a burocracia, mas logo o retorno das pessoas sobre a marca me animou. Estou trazendo pela primeira vez para o Brasil as cordas da marca, que nunca estiveram por aqui. É uma marca usada por baixistas como Marcus Miller, por exemplo”, explica Fábio.