Niterói: Cussen traz sua experiência de duas décadas vivendo no Brasil e sua pesquisa sobre os ritmos latino-americanos em diálogo com a música brasileira - Divulgação/Ascom

Niterói: Cussen traz sua experiência de duas décadas vivendo no Brasil e sua pesquisa sobre os ritmos latino-americanos em diálogo com a música brasileiraDivulgação/Ascom

Publicado 12/09/2026 09:30

Em um momento de crescente circulação e valorização da música latina no mundo, o projeto Amazonicandina chega a Niterói, propondo um encontro entre diferentes sotaques e territórios da América Latina. O projeto foi contemplado no Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar. Liderada pelo compositor chileno radicado no Brasil Arturo Cussen, a iniciativa reúne o guitarrista e multi-instrumentista paraense Manoel Cordeiro, um dos nomes mais representativos da música da Amazônia, em uma experiência que conecta cumbia, carimbó, chicha, huayno e outras sonoridades populares do continente.

A turnê passa por quatro unidades do Sesc RJ, com apresentações em Niterói, Tijuca, Copacabana e Nova Iguaçu, além de ações formativas. O intercâmbio entre os dois artistas é o ponto de partida para uma viagem musical que atravessa fronteiras. De um lado, Cussen traz sua experiência de duas décadas vivendo no Brasil e sua pesquisa sobre os ritmos latino-americanos em diálogo com a música brasileira. Do outro, Manoel Cordeiro apresenta a força e a diversidade da música popular da região Norte, em um momento marcante de sua trajetória, após o lançamento de um novo disco.

Para Arturo Cussen, que é um dos fundadores da banda Songoro Cosongo, a proposta é transformar o palco em uma espécie de mapa sonoro, no qual os gêneros e referências se encontram, se misturam e ganham novas leituras. “A nossa música é toda dançante, como a cúmbia e a chicha. É um ponto de encontro do nosso continente. A floresta Amazônica não se encontra com a Cordilheira dos Andes, mas musicalmente esse encontro existe”, pontua o músico.

O repertório autoral percorre uma geografia imaginária que vai do Caribe colombiano ao Nordeste brasileiro, atravessa a Floresta Amazônica, de Iquitos, no Peru, a Belém do Pará, e desce pela Cordilheira dos Andes até o Oceano Pacífico. Convidado especial do projeto, Manoel Cordeiro é considerado o “Caboclo Universal da Amazônia” e um dos mais importantes produtores e instrumentistas ligados à música popular da região. Com 50 anos de carreira, o artista acumula participação em mais de mil discos, em trabalhos que transitam principalmente pelos universos musicais da Amazônia e do Nordeste brasileiro. O guitarrista Manoel Cordeiro acumula colaborações com importantes nomes da música brasileira, como Fafá de Belém, Tulipa Ruiz e BaianaSystem. Com uma trajetória marcada pela diversidade e pela experimentação musical, o artista também integrou recentemente a programação do Tiny Desk Brasil, projeto que reúne performances intimistas de grandes nomes da música.



Música, formação e democratização do acesso



Além dos shows, o Amazonicandina promove atividades formativas que ampliam o contato do público com os processos de criação musical. Em Niterói, Manoel Cordeiro ministra uma masterclass sobre Música Popular da Amazônia, enquanto, na Tijuca, Arturo Cussen conduz a oficina “Criação de Lugares Sonoros”, dedicada à produção musical e à trilha sonora.

A programação também contempla ações de acessibilidade, assessoria especializada e estratégias de democratização de acesso, buscando ampliar a participação do público nas diferentes etapas do projeto. As apresentações em Niterói e na Tijuca contarão com intérprete de Libras. O projeto, que já possui um disco lançado e um histórico de apresentações em importantes espaços culturais brasileiros, chega ao Rio em seu formato integral para reafirmar a música como território de encontro. Ao aproximar Chile, Brasil, Colômbia, Peru e Caribe por meio de ritmos e experiências compartilhadas, o Amaznicandina transforma a diversidade latino-americana em matéria-prima para uma nova paisagem sonora.



Ficha Técnica



Arturo Cussen Abud - Guitarra e Voz



Manoel Fernandes Cordeiro - Guitarra



Thomas Harres - Bateria



Lancaster Lopes Pinto - Baixo



Iago Tojal Araujo - Guitarra e Teclados



Paula Viegas Preiss - Voz e Percussão



Willian Silva e Tayara Maciel - Produção



Alessandra Costa - Assessoria de imprensa



SERVIÇO



Local: Teatro Sesc Niterói



Data: 18/09/2026 às 18h.



Endereço: Rua Padre Anchieta, 56 - São Domingos - Niterói, Rio de Janeiro - RJ



Ingressos: R$10,50 (pleno), R$13,50 (convênio associado do Sesc), R$7,50,00 (meia-entrada), R$15,00 (inteira), Gratuito PCG (Disponível apenas na bilheteria física da unidade).



Vendas online: ingressos.com



Lotação: Sujeito à lotação