Niterói: o poeta niteroiense Tchello Melo participa de evento cultural na Câmara Municipal - Divulgação/Patricia Thomaz

Niterói: o poeta niteroiense Tchello Melo participa de evento cultural na Câmara MunicipalDivulgação/Patricia Thomaz

Publicado 12/09/2026 09:10 | Atualizado 12/09/2026 15:17





A edição contará com a participação especial do artista convidado

No dia 17 de setembro de 2026, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Niterói será palco de mais uma edição do Sarau Florescer Nit. O encontro cultural será realizado das 18h às 21h, reunindo arte e ocupação pública no Centro da cidade. A entrada é gratuita.A edição contará com a participação especial do artista convidado Tchello Melo e é produzida pela produtora cultural Jammy Said. O evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria das Culturas, e do gabinete do vereador Leonardo Giordano, Presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal.

LIVRO RECÉM-LANÇADO

O escritor, produtor cultural e poeta niteroiense Tchello Melo, após editar seu primeiro livro "Mesmo a Esmo", chega à sua segunda publicação com o lançamento de "O Baile da Alienação" (editora M.inimalismos). A obra do autor utiliza a metáfora de um baile para refletir sobre o distanciamento do indivíduo de si mesmo.

Tchello Melo, nascido em Niterói em 1979, construiu ao longo das últimas décadas uma trajetória marcada pela circulação em saraus, publicações coletivas e premiações literárias. Autor do livro "Mesmo a Esmo" (Navilouca Livros), lançado em 2012, ele também participou de antologias e revistas dedicadas à poesia contemporânea, além de ter recebido destaque em iniciativas culturais ligadas ao patrimônio fluminense.



"Agora as poesias exalam uma musculatura e maturidade que não existiam na década passada. Antigamente eu tinha uma urgência histérica em publicar nas redes sociais. Atualmente, eu deixo maturar e voltei a manuscrever minhas epifanias sempre que possível, o que não significa que vou me abster de registrar um eventual insight se eu não tiver caneta e papel. Neste caso, registro no tchellular", explica o autor.

Serviço:

Sarau Florescer Nit.

Data: 17 de setembro de 2026 (quinta-feira)

Horário: Das 18h às 21h

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Niterói

Endereço: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 625, Centro – Niterói/RJ

Artista Convidado: Tchello Melo

Produção Cultural: Jammy Said

Entrada: Gratuita