Niterói: plenária de Fernanda Neves reuniu lideranças do Estado no clube Canto do Rio - Divulgação/Ascom

Niterói: plenária de Fernanda Neves reuniu lideranças do Estado no clube Canto do RioDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 10:24 | Atualizado 18/09/2026 10:37

Mais de 10 mil pessoas marcaram presença em grande plenária de Fernanda Neves, candidata a deputada estadual pelo PDT, no Clube Canto do Rio, em Niterói . Ao lado do prefeito Rodrigo Neves, com quem é casada há 34 anos, Fernanda recebeu o candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, os candidatos ao Senado Benedita da Silva e Pedro Paulo, além de autoridades, lideranças políticas e representantes de diferentes regiões do Rio de Janeiro.

O encontro deu dimensão estadual a uma campanha que, desde o início, vem sendo construída a partir de uma agenda intensa de reuniões, presença em todo o Estado e escuta direta da população. Nas últimas semanas, Fernanda percorreu municípios do interior, da Região Metropolitana, da Região dos Lagos, da Região Serrana e do Noroeste Fluminense, buscando demandas específicas e ouvir experiências que, muitas vezes, não chegam aos centros de decisão do estado.

A mobilização também teve um significado especial para Fernanda, que disputa pela primeira vez uma eleição. A emoção da candidata durante o encontro refletiu uma trajetória que começou na juventude, passa pela educação pública e se estende à construção de diversas políticas estruturantes em Niterói.

“Entrei nessa caminhada com muita disposição para ouvir, aprender e colocar minha experiência a serviço das pessoas. Ver esse carinho, esse abraço da população de tantas partes do estado, aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Não estou fazendo essa caminhada por um projeto pessoal, mas pelo compromisso de ajudar a construir um Rio onde as pessoas tenham mais oportunidades, proteção e qualidade de vida”, afirmou.

Pedagoga formada pela Universidade Federal Fluminense e educadora concursada há mais de 30 anos nas redes pública estadual e municipal, Fernanda atuou como professora do ensino fundamental e de CIEPs, além de ter participado de iniciativas de alfabetização de adultos em comunidades. Na gestão pública, esteve à frente de políticas voltadas às mulheres, à infância, aos idosos, às pessoas com deficiência e às famílias em situação de vulnerabilidade.

Em Niterói, com o prefeito Rodrigo Neves, participou da formulação de iniciativas como o Niterói Por Elas, o Pacto Niterói Contra a Violência, o Escritório de Políticas de Cuidados, o Auxílio Social para Mulheres Vítimas de Violência e o Espaço Empreender Mulher. Também esteve envolvida em projetos de planejamento estratégico e participação social que ajudaram a orientar políticas públicas responsáveis por transformar o município em uma referência estadual em qualidade de vida e desenvolvimento humano.

Para Rodrigo Neves, a candidatura de Fernanda reúne experiência, conhecimento e capacidade de diálogo com diferentes setores da sociedade.

“Fernanda não está começando agora na vida pública. Ela tem mais de três décadas de experiência na educação, conhece a realidade das famílias, das mulheres, das crianças e dos trabalhadores, e ajudou a construir políticas públicas que deram resultados concretos em Niterói. O que ela está fazendo agora é colocar essa experiência à disposição de todo o estado. É uma candidatura de quem conhece os problemas e sabe que gestão pública exige planejamento, compromisso e capacidade de fazer”, destacou Rodrigo.

Durante a plenária, Eduardo Paes reforçou a importância de ampliar a presença de pessoas com experiência em políticas públicas na Assembleia Legislativa. Benedita da Silva e Pedro Paulo também manifestaram apoio à candidatura de Fernanda Neves, ressaltando a sua atuação na defesa dos direitos sociais, das mulheres e de políticas de cuidado.

Segundo Paes, "Fernanda tem uma trajetória que combina educação, sensibilidade social e experiência de gestão. Ela conhece a vida real das pessoas e sabe que política pública precisa sair do discurso e chegar na ponta. É esse tipo de atuação que o Rio precisa fortalecer”, afirmou.

Benedita da Silva ressaltou a importância da participação feminina na política e da experiência acumulada por Fernanda Neves em áreas diretamente relacionadas à vida cotidiana da população: "Fernanda tem uma história de trabalho, de compromisso com as mulheres, com a educação e com as pessoas que mais precisam do poder público. Ela chega a essa disputa trazendo uma experiência que não foi construída apenas em palanque, mas no contato permanente com a população”, enfatizou.

Pedro Paulo também destacou o perfil da candidata e sua capacidade de transformar projetos em políticas públicas.

“Fernanda conhece os desafios do estado e tem uma experiência muito concreta na construção de soluções. É uma pessoa que dialoga, que trabalha e que tem condições de contribuir de maneira qualificada com a Assembleia Legislativa”, afirmou.

A plenária marca a força da campanha da Fernanda com presença em todo o estado. Mais do que apresentar uma agenda única para o Rio, a candidata tem defendido que as políticas públicas precisam considerar as características e necessidades de cada região: da mobilidade e da saúde na Região Metropolitana à segurança, ao desenvolvimento econômico, à agricultura, ao turismo e à infraestrutura no interior.

Entre as propostas apresentadas estão a ampliação de políticas de cuidado, o fortalecimento da educação pública, a recuperação e reabertura de CIEPs, a defesa da UERJ, o combate à violência contra as mulheres, a criação de um pacto estadual contra a violência, a melhoria da mobilidade e a defesa de investimentos capazes de estimular a economia e gerar empregos.

Para Fernanda Neves, a experiência de Niterói pode servir como referência, mas não deve ser simplesmente copiada: precisa ser adaptada à realidade de cada município.

“Cada região tem sua própria realidade, seus desafios e suas potencialidades. O que eu aprendi em Niterói é que nenhuma política pública funciona sem planejamento, participação e escuta. Quero levar essa experiência para a Alerj, mas sempre respeitando as características de cada território. O Rio precisa ser pensado como um estado diverso, e não como uma realidade única”, afirmou.

Com a proximidade da eleição, Fernanda diz que a mobilização recebida ao longo da campanha reforçou sua disposição de transformar a escuta em trabalho parlamentar.

“Eu fui recebida em muitos lugares com carinho, mas também com cobranças, perguntas e relatos de problemas muito concretos. Isso me marcou profundamente. A população não quer apenas ser lembrada durante a eleição. Ela quer ser ouvida e quer ver resultado. É esse compromisso que eu levo comigo para a reta final: continuar próxima das pessoas e trabalhar para que suas demandas tenham espaço nas decisões do estado”, concluiu.