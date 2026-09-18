Niterói: edital abrange diferentes expressões e linguagens da cultura geekLuciana Carneiro/Ascom
O edital abrange diferentes expressões e linguagens da cultura geek, incluindo projetos ligados à tecnologia, jogos eletrônicos e de tabuleiro, RPG, ficção científica, quadrinhos, animes, mangás, literatura fantástica, arte digital e audiovisual. Também estão contempladas iniciativas de streaming e podcasts, cosplay, performances, colecionáveis, toy art, festivais, feiras, campeonatos, oficinas, cursos e outras atividades relacionadas a esse universo. A proposta é alcançar tanto a criação e produção de conteúdos quanto eventos, formação, circulação e experiências culturais ligadas à temática geek.
Ao todo, serão selecionados até 37 projetos, distribuídos em três faixas de apoio. Na primeira, sete propostas receberão R$ 5 mil cada. A segunda contempla 25 projetos com R$ 10 mil cada. Já a terceira prevê cinco projetos com R$ 15 mil cada. O investimento total previsto é de R$ 360 mil.
A convocação prevê reserva de vagas por meio de políticas afirmativas para pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas trans, travestis e não binárias e pessoas com deficiência. A medida busca promover a diversidade e reduzir desigualdades no acesso às políticas públicas de apoio e fomento à cultura.
Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes em Niterói há pelo menos um ano e com atuação comprovada na área artístico-cultural pelo mesmo período. Pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, também podem concorrer, desde que tenham sede no município há pelo menos um ano e finalidade ou atividade artístico-cultural compatível com o edital.
Microempreendedores individuais (MEIs) também podem participar. Para essa categoria, não há exigência de tempo mínimo de constituição do MEI, desde que a pessoa responsável resida em Niterói há pelo menos um ano e tenha, no CNPJ, atividade econômica de natureza artístico-cultural ou compatível com o objeto do chamamento.
As inscrições estão abertas até as 18h do dia 30 de outubro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo sistema eletrônico disponível no site da Secretaria Municipal das Culturas.
Serviço:
Edital Cultura Geek
Inscrições: de 16 de setembro a 30 de outubro de 2026
Inscrições: gratuitas e online
Edital e inscrições: https://smc.niteroi.rj.gov.br
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