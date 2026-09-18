Niterói: programação de aniversário vai reunir diversas atividades culturais e ambientais - Divulgação/Ascom

Niterói: programação de aniversário vai reunir diversas atividades culturais e ambientaisDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 09:00

Centro EcoCultural Sueli Pontes completa dois anos na próxima segunda-feira (21). Para celebrar o aniversário, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, preparou uma programação especial e gratuita neste domingo (20), das 10h às 18h, com música, oficinas, exposições, atividades de educação ambiental e cinema. Ao longo de sua trajetória, o espaço consolidou sua atuação na integração entre cultura, educação, meio ambiente, inclusão e acessibilidade na Região Oceânica de Niterói.

“O Centro EcoCultural Sueli Pontes mostra, nesses dois anos, como a presença de um equipamento público no território contribui para garantir o direito à cultura. São milhares de pessoas participando de atividades gratuitas, estudantes conhecendo o espaço, artistas apresentando seus trabalhos e projetos que ampliam a inclusão e a acessibilidade. É um espaço que aproxima cultura, educação e meio ambiente e amplia as possibilidades de acesso, participação e convivência na Região Oceânica”, destaca a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

A programação de aniversário vai reunir diversas atividades culturais e ambientais. O público poderá conhecer as instalações do Coletivo Caiçara e de Nina Lua, a Exposição da Fauna em Taxidermia e a Coleção Didática Marinha do EcoArte, além de participar do jogo de tabuleiro humano “Preservação do Nosso Território”.

As atividades começam às 10h. Às 10h30, será realizada a apresentação do Batuquebato. Na sequência, às 11h, haverá oficina de recorte e colagem com Eliane Carrapateira. Ao meio-dia, o público poderá acompanhar a apresentação do Percussomos e, às 13h, do Araribass. Às 15h, Mariana Bonifati conduz uma oficina de pintura. Encerrando a programação, às 17h, será exibido o filme “A Rota da Canoa”, do Cinema Viajante + CasaDOC.

“Olhar para esses dois anos de caminhada no Centro EcoCultural Sueli Pontes e ver a força desse equipamento cultural é algo que emociona de verdade. Para nós, garantir o Direito à Cultura e o Direito à Educação Ambiental nunca foi só uma meta de gestão, mas um compromisso de coração com a nossa gente. Foi extremamente bonito ver a nossa comunidade se apropriar do espaço, ver as famílias do entorno participando das atividades gratuitas, a economia local se movimentando e os nossos artistas brilhando com a valorização que sempre mereceram”, destacou Anderson Calabria, diretor do Centro EcoCultural Sueli Pontes.

Sobre o Centro EcoCultural - Sueli Pontes foi arquiteta e dedicou parte de sua trajetória à defesa da Lagoa de Piratininga e do meio ambiente da Região Oceânica de Niterói. Ao lado da irmã Mônica, bióloga, atuou desde a década de 1980 em ações ambientais e, em 1985, criou o projeto SOS Lagoa. O Centro EcoCultural leva seu nome em reconhecimento a esse legado.

Inaugurado em 2024, em Piratininga, o espaço foi o primeiro equipamento público de cultura da Região Oceânica. Em dois anos, recebeu mais de 76 mil pessoas e realizou mais de 310 atividades culturais gratuitas, além de mais de 300 visitas guiadas que atenderam mais de 12 mil estudantes de escolas públicas e privadas.

Serviço:

2 anos do Centro EcoCultural Sueli Pontes

Data: 20/09 - domingo

Horário: 10h às 18h

Local: Centro EcoCultural Sueli Pontes, Piratininga, Niterói

Entrada: gratuita

