Niterói: Berimbau de Luz une capoeira, tecnologia e arte contemporânea em exposição na UFF - Divulgação/Ascom

Niterói: Berimbau de Luz une capoeira, tecnologia e arte contemporânea em exposição na UFFDivulgação/Ascom

Publicado 17/09/2026 11:00

A partir de 17/09, a Galeria Gaia, recebe a OcupaSoma, no Bloco J do Campus Gragoatá, no Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Além da exposição de arte sonora, na ocasião será lançado o Berimbau de Luz, projeto que teve participação do Instituto Gingas.

O Berimbau de Luz foi uma das peças desenvolvidas no decorrer do projeto que explora diálogos entre a capoeira, cultura popular e arte contemporânea pelo coordenador professor Giuliano Obici

O instrumento possui uma iluminação que acompanha as batidas do instrumento fazendo a experiência da roda e do público ficarem ainda mais especial, ligando a cultura popular com arte contemporânea dando um espetáculo de luz e som.

Já a exposição OcupaSoma reúne trabalhos que atravessam temas como corpo, natureza, ecologia, ancestralidade e Antropoceno, convidando o público a experimentar outras formas de escuta. A exposição poderá ser visitada até 09/10, das 10h às 18h.

A programação dialoga diretamente com o projeto Gingas Capoeira: gesto, ritmo e ritual, uma iniciativa de extensão que reúne o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inclusão (PGCTIN/UFF), o IACS/UFF, o Espaço UFF de Ciências, o Instituto Gingas e Soma_Lab. O projeto oferece atividades gratuitas e abertas ao público, combinando prática, pesquisa e experimentação.

As oficinas acontecem duas vezes por semana, sempre às 18h, na Sala Corpo e Som, no térreo do novo prédio do IACS (J6). Às quintas-feiras, o público participa das aulas de capoeira com o Mestre Bujão, realizadas pelo Instituto Gingas, com foco em tradição, ludicidade e inclusão. Já às terças-feiras, as atividades são dedicadas às experimentações e pesquisas estéticas desenvolvidas em parceria com o SOMA_LAB, sob coordenação do professor Giuliano Obici, aproximando capoeira, cultura popular e arte contemporânea.