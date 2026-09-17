Niterói: Berimbau de Luz une capoeira, tecnologia e arte contemporânea em exposição na UFFDivulgação/Ascom
Berimbau de Luz une capoeira, tecnologia e arte contemporânea
Exposição no Bloco J do Campus Gragoatá, na UFF, recebe a OcupaSoma e tem a participação do Instituto Gingas
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