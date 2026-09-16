Niterói: dinheiro achado em espécie pode ser proveniente de crime eleitoral - Reprodução/Internet

Niterói: dinheiro achado em espécie pode ser proveniente de crime eleitoralReprodução/Internet

Publicado 16/09/2026 11:36





A ação foi realizada após um trabalho de inteligência e troca de informações. Durante a abordagem, os agentes localizaram o dinheiro e também apreenderam documentos e planilhas que estavam com a mulher. Ela, os valores e o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Niterói para esclarecimentos e demais providências.



Origem e destinação do dinheiro são investigadas

A Polícia Federal apreendeu R$ 600 mil em espécie com uma mulher na tarde desta segunda-feira (14), durante uma ação relacionada à apuração de possíveis crimes eleitorais em Niterói . A abordagem aconteceu em Piratininga, na Região Oceânica da cidade.A ação foi realizada após um trabalho de inteligência e troca de informações. Durante a abordagem, os agentes localizaram o dinheiro e também apreenderam documentos e planilhas que estavam com a mulher. Ela, os valores e o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Niterói para esclarecimentos e demais providências.

A Polícia Federal apura a origem dos R$ 600 mil e qual seria a possível destinação do dinheiro. Os documentos e as planilhas apreendidos também deverão ser analisados durante a investigação. Segundo a PF, a apuração busca esclarecer as circunstâncias relacionadas aos valores e verificar se há conexão com os possíveis crimes eleitorais investigados. Até o momento, não há informação conclusiva sobre a origem ou a destinação do dinheiro.



Investigação continua



A abordagem ocorreu em Piratininga após o trabalho de inteligência realizado pela Polícia Federal. A mulher foi levada à delegacia junto com o dinheiro e os documentos encontrados durante a ação. As investigações continuam para esclarecer o caso e verificar a origem e a possível destinação dos valores apreendidos.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.