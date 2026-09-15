Niterói: câmera de segurança registrou homem dentro do refeitório do Colégio Estadual Menezes Vieira Reprodução/Internet
Suspeito foi flagrado por câmera no refeitório
Aulas devem ser retomadas nesta terça
PM afirma que não foi acionada
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Niterói: câmera de segurança registrou homem dentro do refeitório do Colégio Estadual Menezes Vieira Reprodução/Internet
Colégio é invadido e furtado no Barreto
Aulas foram parcialmente suspensas nesta segunda-feira; câmeras registraram suspeito dentro do refeitório e objetos da cozinha e merendas teriam sido levados
Loja é arrombada em cerca de quatro minutos no Centro
Câmeras registraram grupo tentando forçar a porta duas vezes antes de entrar no estabelecimento; um dos suspeitos circulava de bicicleta pelas ruas próximas
Niterói recebe Segunda Corrida e Caminhada da Inclusão neste domingo
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Niterói recebe 9ª edição do Campeonato Carioca de Cheerleading na Arena Niterói
Competição reúne atletas de todo o estado e reforça a cidade no circuito de grandes eventos esportivos
Chuva e deslizamento complicam trânsito na Ponte, BR-101 e RJ-104 nesta segunda
Motoristas enfrentam congestionamentos nas principais vias do Leste Fluminense; lama interditou uma faixa da RJ-104, no Caramujo
Grupo de Bumba-meu-boi niteroiense no 15º Interculturalidades
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