Niterói: câmera de segurança registrou homem dentro do refeitório do Colégio Estadual Menezes Vieira - Reprodução/Internet

Niterói: câmera de segurança registrou homem dentro do refeitório do Colégio Estadual Menezes Vieira Reprodução/Internet

Publicado 15/09/2026 11:03





Suspeito foi flagrado por câmera no refeitório

Alunos do Colégio Estadual Menezes Vieira, no Barreto , na Zona Norte de Niterói, tiveram as aulas parcialmente suspensas nesta segunda-feira (14) após a unidade ser invadida, arrombada e furtada durante o fim de semana. O crime aconteceu na noite de sábado (12). Entre os itens levados, segundo informações, estão utensílios utilizados na cozinha da escola e parte das merendas destinadas aos estudantes.

Câmeras de segurança registraram a ação. Uma das imagens mostra um homem dentro do refeitório por volta das 23h35. Ele aparece usando um boné e caminhando pelo espaço antes de seguir em direção a outra área. Cerca de 30 segundos depois de o suspeito sair do campo de visão, a câmera é movimentada e passa a apontar para o teto. As imagens devem auxiliar a investigação na identificação do responsável pela invasão.



Aulas devem ser retomadas nesta terça



Procurada, a Secretaria de Estado de Educação informou que as aulas foram parcialmente suspensas nesta segunda-feira devido ao furto de utensílios de cozinha ocorrido durante o fim de semana. Segundo a pasta, as atividades escolares devem ser retomadas normalmente nesta terça-feira (15), sem prejuízo à aprendizagem ou à alimentação dos estudantes. A secretaria também informou que o caso foi registrado na delegacia da região e que os objetos furtados serão repostos.



PM afirma que não foi acionada



A Polícia Militar informou que não recebeu acionamento para atender à ocorrência no colégio. Segundo a corporação, o Barreto conta com policiamento ostensivo realizado por agentes em viaturas, motopatrulhas e reforço de efetivo por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). A PM reforçou que a participação da população é importante para o enfrentamento da criminalidade. Em situações emergenciais, a orientação é acionar o 190 ou utilizar o aplicativo 190RJ, permitindo o direcionamento das equipes mais próximas para o atendimento.

