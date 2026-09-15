Em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura de Niterói vai realizar, neste domingo (20), a 2ª Corrida e Caminhada da Inclusão, na Praia de Icaraí. A iniciativa é organizada pela Coordenadoria de Acessibilidade, por meio do Programa Niterói Inclusivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Secretaria Executiva e a regional de Icaraí, por meio da Orla Viva.
“A Corrida e Caminhada da Inclusão já virou um patrimônio da nossa cidade desde a primeira edição, no ano passado. A gente viu o quanto as pessoas abraçaram esse evento, que é realizado em referência ao dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e que representa um momento importante de conscientização e mobilização pela inclusão. No ano passado, reunimos mais de 700 pessoas na Praia de Icaraí e, neste ano, esperamos dobrar esse público. É muito especial ver esse evento crescendo e ganhando cada vez mais espaço em Niterói. Será um prazer estarmos todos juntos, na mesma direção, por uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva”, destacou Camila Rodrigues, Coordenadora Municipal de Acessibilidade de Niterói.
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