Niterói: evento é uma verdadeira imersão na cultura maranhense, nas suas dimensões musicais, literárias e estéticas - Renata Meneses/Ascom

Niterói: evento é uma verdadeira imersão na cultura maranhense, nas suas dimensões musicais, literárias e estéticasRenata Meneses/Ascom

Publicado 14/09/2026 08:38

Dia 16 de setembro, às 17h, como parte da programação de abertura do 15º Interculturalidades , o Boi das Águas Escondidas convida o público para uma de suas primeiras apresentações públicas. Nesse espetáculo multilinguagens, o canto se mistura à dança e à batucada dos pandeirões e matracas. É quando bailam no terreiro índias, índios, cazumbás, vaqueiros, caboclos de fita, pai Francisco, Catirina, patrão, pajé... e ele: o Boi, o dono da brincadeira.

O Boi das Águas Escondidas é um projeto da Companhia Mãos Calejadas, realizado a partir da Residência Artística e Formativa do Bumba-meu-boi, entre os meses de maio e dezembro de 2026, no Centro de Artes da UFF. A proposta da Residência foi a formação de um grupo de Bumba-meu-boi partindo do fundamento da cultura maranhense, em Niterói. Os integrantes participaram de oficinas de percussão, dança e confecção de indumentárias e alegorias durante esse primeiro ciclo, de maio a julho.

A doutora em design Cristina Cavallo, que une em sua pesquisa antropologia, artes, ofícios artesanais e estudos culturais, em uma perspectiva contracolonial, explica que o maior desafio da Residência era o de criar um grupo autêntico e fiel aos princípios da manifestação cultural do boi do Maranhão, de forma colaborativa e de baixo custo: “Sentimos que essa missão estava cumprida quando finalizamos a confecção do boi e das fantasias, quando conseguimos formar o elenco e encenar o auto do bumba-meu-boi, criamos músicas originais e autorais para o nosso Boi, afinamos nossa batucada e, enfim, no dia 24 de julho, na Catedral de São João, em Niterói, batizamos o Boi das Águas Escondidas”. Cristina é uma das fundadoras da Companhia Mãos Calejadas, voltada à pesquisa, ao ensino e à divulgação de manifestações das culturas populares do Brasil.

O batuqueiro, pesquisador e artesão ludovicense Cidel Trindade, também fundador da Companhia, destaca que representar o auto e a brincadeira do Bumba-meu-boi neste espaço representa muito: “pela conquista que significa para todas as culturas populares sermos recebidos e valorizados dentro de uma universidade federal”. Hoje Cidel é reconhecido por centenas de alunos, amigos e pessoas públicas como Mestre de Cultura Popular, sendo referência no conhecimento de ritmos regionais maranhenses e brasileiros. Um legítimo representante e defensor das culturas populares.

Atualmente, a Residência artística está inaugurando um novo ciclo, ampliando seu corpo de baile e trazendo a brincadeira mais para perto da população. Cidel Trindade explica que “o natural, para um grupo de Bumba-meu-boi, é crescer, receber sempre gente nova e, assim, ampliar seu batalhão, de maneira a levar cada vez mais beleza, magia e felicidade para o povo, em suas apresentações. Por isso, o Boi das Águas Escondidas segue recebendo inscrições para novos integrantes, com o intuito de expandir nosso grupo e oferecer cultura, alegria e bem-estar para toda a cidade. Traga o seu batuque, que a gente mistura o ritmo e a arte!”.