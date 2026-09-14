Niterói: região central vive um novo momento graças ao programa Reviver Centro - Reprodução/Internet

Niterói: região central vive um novo momento graças ao programa Reviver CentroReprodução/Internet

Publicado 14/09/2026 08:37

A paisagem do Centro de Niterói, pouco a pouco, ganha novos contornos. A Prefeitura de Niterói , com o intuito de recuperar a região, implementou o Reviver Centro como forma de concentrar oportunidades de trabalho, serviços e cultura, ao mesmo tempo em que amplia a atratividade para novos investimentos. Assim, após um ciclo de investimentos em requalificação urbana, incentivos fiscais e o planejamento estratégico, os bairros de São Domingos, Centro e São Lourenço despertam o interesse de grandes empreendimentos imobiliários. Como resultado, a região registrou, desde 2020, a marca de 7.730 licenciamentos para unidades habitacionais. A grande procura marca o reposicionamento do Centro na economia de Niterói.

“A escolha do Centro de Niterói por grandes empreendimentos habitacionais é resultado do olhar de longo alcance que dedicamos à região ainda em 2020. Desde 2025, potencializamos os investimentos no Reviver Centro e a população já sente as transformações no dia a dia. Essas 7.730 unidades habitacionais fazem parte de um planejamento intersetorial de transformação. Após 50 anos de decadência desde a perda da capital em 1975, construímos a oportunidade de renovar o papel da região central em Niterói, tornando-a o novo vetor de crescimento da cidade”, celebra o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

De acordo com um estudo da Secretaria Municipal de Urbanismo, em 2024, o Centro concentrava 41% dos empregos na cidade. Entretanto, apenas 5% dos domicílios estavam ocupados. Hoje, esse cenário já se redesenha. De todas as unidades habitacionais lançadas na cidade em 2025, 35% foram registradas no Centro. A meta é que a região alcance o lançamento de 10 mil unidades habitacionais. O número reflete ainda o aumento de transações imobiliárias na região: uma crescente de 37% em 2025 em relação à 2024. Atualmente, o Centro já representa 15% de todas as transações imobiliárias da cidade.

A população local também se diversifica. Com projetos de incentivo para atrair novos moradores, a Prefeitura de Niterói aumentou para 1.670 estudantes beneficiários do programa Aluguel Universitário. A iniciativa, que ajuda a custear o aluguel de universitários que morem em São Domingos, Centro ou São Lourenço, também busca garantir condições para o ingresso e a permanência dos jovens no ensino superior.

Outra frente importante do planejamento para a repopularização da Zona Central são os espaços separados para o projeto Minha Casa Minha Vida. A previsão é que o Reviver Centro dedique 49.492 m² para habitações de interesse social. Ao todo, a perspectiva é que sejam lançados 913 novas unidades habitacionais do programa.

Em julho deste ano, a Prefeitura aprovou a construção do primeiro projeto privado de retrofit da cidade. O edifício localizado na Avenida Amaral Peixoto, nº 35, em frente à Praça Arariboia, será restaurado e transformado em um empreendimento residencial com 168 unidades habitacionais, entre estúdios e apartamentos de um quarto. O projeto representa um marco na política de requalificação urbana do município ao recuperar um imóvel histórico e devolver o edifício à população com uma nova função, estimulando a ocupação residencial da região central.

O secretário municipal de Urbanismo, Carlos Krykhtine, destaca que o retrofit simboliza uma nova etapa da política de revitalização do Centro.

"Temos muitos edifícios grandes e subutilizados no Centro de Niterói com um grande potencial habitacional. Redirecionar esses espaços de forma estratégica e alinhada com o crescimento ordenado da região é uma das frentes do Reviver Centro. Estamos muito felizes em aprovar o primeiro projeto de retrofit. É um edifício modernista preservado que será restaurado e transformado para abrigar 168 família. É uma iniciativa que contribuirá significativamente para revitalizar essa região da cidade", ressaltou.

A região também despertou o interesse de empresas. Entre janeiro e agosto de 2026, Niterói registrou a abertura de 5.599 empresas, segundo a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). O município lidera o ranking estadual depois da capital e abriu mais que o dobro de empresas de Duque de Caxias, terceira colocada, com 2.622 novos negócios.

Os resultados são fruto de um ciclo de investimentos consistentes e integrados a um planejamento estratégico a longo prazo. Ao longo de dez anos, a Prefeitura de Niterói investiu R$ 4,3 bilhões na infraestrutura da Zona Central da cidade. O novo olhar que se redireciona para o Centro, tanto dos investidores, quanto do público, surge de uma intensa remodelação.

A região se transformou a olhos vistos e acumula pontos marcantes. Quem passa pela orla do Centro, por exemplo, admira um projeto de revitalização de 2,5 km que prioriza a ampliação de áreas verdes, melhorias em espaços públicos e o incentivo à mobilidade sustentável. Mais do que isso, a intervenção integrou o Caminho Niemeyer, a Praça Araribóia e a Arena Niterói em um grande parque linear à beira-mar.

Além disso, um dos pilares do Reviver Centro é reaproximar o espaço público enquanto lugar de pertencimento. Gastronomia, lazer, esporte, cultura e eventos nortearam parte da remodelação da região. Como resultado, a Arena Niterói e o Parque Poliesportivo da Concha Acústica; Complexo de Atletismo Aída dos Santos; Solar Notre Rêve; Mercado Municipal de Niterói; e a Nova Catedral Católica são algumas das entregas.