Niterói: prefeito visitou evento no Caminho Niemeyer - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói: prefeito visitou evento no Caminho NiemeyerLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 14/09/2026 08:37

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , visitou, neste sábado (12), o primeiro dia da quarta edição da Niterói Expo Geek, no Caminho Niemeyer. O evento reuniu fãs de cultura pop, famílias, cosplayers e visitantes de diferentes cidades em uma programação com games, anime, K-pop, quadrinhos, RPG, música, teatro, literatura e tecnologia. A programação continua neste domingo (13), das 10h às 20h, com entrada gratuita.

Durante a visita, o prefeito percorreu os espaços do evento e acompanhou algumas das atrações. A Niterói Expo Geek conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, e chega à quarta edição com expectativa de receber mais de 30 mil pessoas ao longo dos dois dias.

“É muito bacana ver o Caminho Niemeyer ocupado por tanta gente, especialmente pelos jovens e pelas famílias, em um evento gratuito que já conquistou seu espaço no calendário da cidade. A Expo Geek cresceu muito nos últimos anos e hoje atrai pessoas de Niterói e de outros municípios. Quem ainda não veio pode aproveitar o domingo, porque ainda tem muita programação pela frente”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Com mais de 50 atrações e 60 horas de programação ao longo do fim de semana, a Niterói Expo Geek reúne diferentes universos da cultura pop. Entre as atrações estão os dubladores Úrsula Bezerra e William Viana, além de Marcos Castro e Luciana D'Aulizio. O público encontra ainda concursos de cosplay e K-cover, atividades de RPG, games, apresentações musicais, teatro, painéis, literatura e experiências interativas.

Pelo segundo ano, Giovanna Alves escolheu a Niterói Expo Geek para entrar no clima da cultura pop. Neste sábado, ela circulou pelo Caminho Niemeyer caracterizada como Hatsune Miku e destacou a variedade de atrações para diferentes públicos.

“Sinceramente, acho que é uma das experiências mais legais que eu tenho em eventos desse tipo. Além de ser um evento gratuito, tem muitas áreas que atendem públicos diferentes. Se você ainda não veio, vem. Você não vai se arrepender”, contou Giovanna Alves.

O cosplayer Rafael Lacoma, de Niterói, também circulou pelo Caminho Niemeyer caracterizado como Coringa. Frequentador de eventos do gênero, ele destacou a oportunidade de encontrar amigos e conhecer pessoas que vêm de outras cidades especialmente para participar da Expo Geek.

“Eu acho muito legal porque traz bastante gente e junta a galera que já se conhece de outros eventos. Já encontrei aqui pessoas conhecidas que vieram do Rio para cá. Você sai com os amigos e ainda conhece mais gente”, disse Rafael Lacoma.

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) também participa do evento com um espaço dedicado à divulgação dos atrativos turísticos da cidade. Monitores bilíngues apresentam ao público informações sobre as belezas naturais, paisagísticas e arquitetônicas de Niterói, além dos principais pontos turísticos e patrimônios históricos do município.

A Expo Geek vem registrando crescimento de público desde a primeira edição. Em 2023, mais de 6 mil pessoas participaram do evento. O número passou de 12 mil em 2024 e chegou a mais de 24 mil visitantes em 2025. Neste ano, a expectativa é superar 30 mil pessoas.