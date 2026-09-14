Niterói: previsão aponta que o tempo deve permanecer instável pelo menos até quinta-feira (17) - Divulgação/Ascom

Niterói: previsão aponta que o tempo deve permanecer instável pelo menos até quinta-feira (17)Divulgação/Ascom

Publicado 14/09/2026 14:19





Na Ponte Rio-Niterói, o tempo de travessia no sentido Rio chegou a 23 minutos, acima dos 13 minutos considerados normais. O fluxo apresenta lentidão desde os acessos até o Vão Central.



Com o trânsito carregado na Ponte, as principais vias de acesso ao Centro de Niterói também registram congestionamentos. Há retenções na Alameda São Boaventura, Avenida Marquês do Paraná, Avenida Roberto Silveira e Rua Dr. Paulo César. O tráfego também é intenso até o túnel Charitas-Cafubá.



BR-101 teve 15 quilômetros de congestionamento

A manhã desta segunda-feira (14) começou com chuva e trânsito intenso nas principais vias do Leste Fluminense em direção ao Rio de Janeiro. A Ponte Rio-Niterói , a BR-101 e a RJ-104 registram pontos de retenção, com o excesso de veículos e as condições climáticas dificultando a circulação.Na Ponte Rio-Niterói, o tempo de travessia no sentido Rio chegou a 23 minutos, acima dos 13 minutos considerados normais. O fluxo apresenta lentidão desde os acessos até o Vão Central.Com o trânsito carregado na Ponte, as principais vias de acesso ao Centro de Niterói também registram congestionamentos. Há retenções na Alameda São Boaventura, Avenida Marquês do Paraná, Avenida Roberto Silveira e Rua Dr. Paulo César. O tráfego também é intenso até o túnel Charitas-Cafubá.

Na BR-101, no sentido Niterói, a situação também foi complicada. Segundo a Arteris Fluminense, foram 15 quilômetros de congestionamento entre os km 306 e 321, no sentido sul, devido ao excesso de veículos.O movimento é comum nas manhãs de dias úteis, quando moradores de cidades do Leste Fluminense se de slocam para trabalhar no Rio. Nesta segunda, porém, a chuva contribuiu para aumentar as retenções.



Deslizamento interdita faixa da RJ-104



Na RJ-104, um deslizamento de terra deixou o trânsito ainda mais complicado na altura do bairro Caramujo. A lama ocupou parte da pista e uma faixa precisou ser interditada para que fosse realizada a limpeza.



Agentes da NitTrans estão no local orientando os motoristas e auxiliando na organização do trânsito. Funcionários da Prefeitura de Niterói também trabalham na retirada da terra e na limpeza da via.



Motoristas que passavam pelo trecho precisaram redobrar a atenção e enfrentar retenções enquanto os serviços eram realizados. Não houve registro de veículos atingidos pelo deslizamento.



Chuva deve continuar nos próximos dias



A previsão aponta que o tempo deve permanecer instável pelo menos até quinta-feira (17). Com a possibilidade de novas chuvas, as condições de tráfego podem continuar sendo afetadas nos próximos dias.