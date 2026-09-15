Niterói: realização do campeonato amplia a diversidade do calendário esportivo da cidade e abre espaço para modalidades que vêm conquistando novos praticantes - Divulgação/Ascom

Niterói: realização do campeonato amplia a diversidade do calendário esportivo da cidade e abre espaço para modalidades que vêm conquistando novos praticantesDivulgação/Ascom

Publicado 15/09/2026 09:00





“Receber um campeonato como esse é mais uma demonstração de que Niterói está preparada para sediar grandes eventos esportivos e culturais. A cidade tem investido na qualificação dos seus espaços e na criação de uma agenda capaz de movimentar a economia, atrair visitantes e, principalmente, estimular a prática esportiva. O cheerleading é uma modalidade que vem crescendo muito e que exige disciplina, força, técnica e trabalho coletivo. É uma alegria poder receber atletas de todo o estado em nossa cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Criado em 2016, o Campeonato Carioca de Cheerleading foi pioneiro na organização de competições oficiais da modalidade no Brasil e, ao longo de quase uma década, contribuiu para o crescimento e a profissionalização do esporte no Rio de Janeiro. A modalidade combina preparação física, força, flexibilidade, sincronismo, dança e acrobacias, exigindo elevado nível de precisão e desempenho dos atletas.



A edição de 2026 terá equipes nas categorias All Star, formada por clubes independentes, Universitária e Escolar. As apresentações serão avaliadas por painéis de jurados em quesitos como saltos, dança, pirâmides e elevadas. As equipes também são divididas entre as modalidades All Girl, exclusivamente femininas, e Coed, com integrantes de ambos os sexos, de acordo com o nível técnico e a faixa etária dos participantes.



Para a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, a realização do campeonato amplia a diversidade do calendário esportivo da cidade e abre espaço para modalidades que vêm conquistando novos praticantes.



“É muito importante que Niterói esteja aberta a diferentes modalidades e a novas gerações de atletas. O cheerleading reúne esporte, performance, disciplina e espírito de equipe, além de exigir muita dedicação e preparação. Trazer uma competição desse porte para a cidade é uma forma de valorizar esses atletas e mostrar que Niterói tem estrutura e vocação para receber eventos esportivos cada vez mais diversos”, destacou Isabel Swan.



A Arena Niterói foi preparada para receber atletas e público ao longo de todo o dia de competição. Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo, a realização do campeonato contribui para fortalecer a cidade como destino de grandes eventos e ampliar a visibilidade de modalidades em expansão.



“Trazer uma competição desse porte para a Arena Niterói reforça o nosso compromisso de incentivar novas modalidades, abrir oportunidades para os jovens e consolidar a cidade no calendário dos grandes eventos esportivos do estado. Tenho certeza de que será um grande espetáculo”, afirmou.



Além da dimensão esportiva, o campeonato deve movimentar a cidade ao longo de todo o dia, com a presença de atletas, familiares, equipes técnicas e torcedores de diferentes municípios do estado. A expectativa da organização é de casa cheia durante as provas.



Os ingressos já estão à venda, em primeiro lote, pela plataforma Guichê Web, por R$ 25 (meia-entrada + taxa) e R$ 50 (inteira + taxa).



O Campeonato Carioca de Cheerleading 2026 é organizado pela Associação Carioca de Cheerleading, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Gabinete da Vice-Prefeitura.



SERVIÇO

Niterói será palco, no dia 19 de setembro, da 9ª edição do Campeonato Carioca de Cheerleading. Uma das principais competições da modalidade no estado, o evento reunirá atletas, equipes técnicas e público na Arena Niterói, no Parque Poliesportivo da Concha Acústica , em São Domingos. As disputas acontecem das 10h às 20h, com abertura dos portões às 9h.“Receber um campeonato como esse é mais uma demonstração de que Niterói está preparada para sediar grandes eventos esportivos e culturais. A cidade tem investido na qualificação dos seus espaços e na criação de uma agenda capaz de movimentar a economia, atrair visitantes e, principalmente, estimular a prática esportiva. O cheerleading é uma modalidade que vem crescendo muito e que exige disciplina, força, técnica e trabalho coletivo. É uma alegria poder receber atletas de todo o estado em nossa cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.Criado em 2016, o Campeonato Carioca de Cheerleading foi pioneiro na organização de competições oficiais da modalidade no Brasil e, ao longo de quase uma década, contribuiu para o crescimento e a profissionalização do esporte no Rio de Janeiro. A modalidade combina preparação física, força, flexibilidade, sincronismo, dança e acrobacias, exigindo elevado nível de precisão e desempenho dos atletas.A edição de 2026 terá equipes nas categorias All Star, formada por clubes independentes, Universitária e Escolar. As apresentações serão avaliadas por painéis de jurados em quesitos como saltos, dança, pirâmides e elevadas. As equipes também são divididas entre as modalidades All Girl, exclusivamente femininas, e Coed, com integrantes de ambos os sexos, de acordo com o nível técnico e a faixa etária dos participantes.Para a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, a realização do campeonato amplia a diversidade do calendário esportivo da cidade e abre espaço para modalidades que vêm conquistando novos praticantes.“É muito importante que Niterói esteja aberta a diferentes modalidades e a novas gerações de atletas. O cheerleading reúne esporte, performance, disciplina e espírito de equipe, além de exigir muita dedicação e preparação. Trazer uma competição desse porte para a cidade é uma forma de valorizar esses atletas e mostrar que Niterói tem estrutura e vocação para receber eventos esportivos cada vez mais diversos”, destacou Isabel Swan.A Arena Niterói foi preparada para receber atletas e público ao longo de todo o dia de competição. Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo, a realização do campeonato contribui para fortalecer a cidade como destino de grandes eventos e ampliar a visibilidade de modalidades em expansão.“Trazer uma competição desse porte para a Arena Niterói reforça o nosso compromisso de incentivar novas modalidades, abrir oportunidades para os jovens e consolidar a cidade no calendário dos grandes eventos esportivos do estado. Tenho certeza de que será um grande espetáculo”, afirmou.Além da dimensão esportiva, o campeonato deve movimentar a cidade ao longo de todo o dia, com a presença de atletas, familiares, equipes técnicas e torcedores de diferentes municípios do estado. A expectativa da organização é de casa cheia durante as provas.Os ingressos já estão à venda, em primeiro lote, pela plataforma Guichê Web, por R$ 25 (meia-entrada + taxa) e R$ 50 (inteira + taxa).O Campeonato Carioca de Cheerleading 2026 é organizado pela Associação Carioca de Cheerleading, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Gabinete da Vice-Prefeitura.

Evento: Campeonato Carioca de Cheerleading 2026 – 9ª edição

Data: 19 de setembro de 2026 (sábado)

Horário: 10h às 20h

Abertura dos portões: 9h

Local: Arena Niterói – Parque Poliesportivo da Concha Acústica

Endereço: São Domingos, Niterói – RJ

Ingressos (1º lote): R$ 25 (meia + taxa) | R$ 50 (inteira + taxa)

Venda: Guichê Web