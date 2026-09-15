Niterói: Câmera de monitoramento registrou a ação de criminosos durante o arrombamento de um estabelecimento no Centro de NiteróiReprodução/Internet
O crime começou por volta das 4h46. As imagens mostram um homem circulando de bicicleta pela rua e aparentemente observando os estabelecimentos e a movimentação na região. Depois de chegar a uma esquina, ele dá meia-volta e retorna, quando outro homem aparece caminhando em sua direção.
Suspeitos tentaram arrombar a porta duas vezes
Em menos de um minuto, o homem consegue danificar parte da porta, mas não o suficiente para entrar. Após várias tentativas, ele abandona a ação e segue em direção à esquina. Pouco depois, retorna ao comércio e tenta novamente arrombar a porta, mas deixa o local após a segunda tentativa.
Grupo retorna e consegue entrar no estabelecimento
Enquanto dois suspeitos tentam forçar a porta, o ciclista continua circulando pelas proximidades. Às 4h50, o grupo consegue arrombar a entrada. Um dos criminosos entra no estabelecimento e realiza o furto. Um minuto depois, às 4h51, os envolvidos deixam o local. Durante o período registrado pelas câmeras, nenhuma viatura da Polícia Militar aparece nas imagens.
Niterói tem mais de 800 câmeras de monitoramento
Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento da unidade para atender à ocorrência. Segundo a corporação, a região conta com policiamento ostensivo realizado por viaturas, motopatrulhas e agentes adicionais por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS).
A PM também reforçou que a colaboração da população é fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Em situações emergenciais, a orientação é acionar imediatamente o telefone 190 ou o aplicativo 190RJ, para que a equipe mais próxima seja direcionada ao local.
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