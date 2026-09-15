Niterói: Câmera de monitoramento registrou a ação de criminosos durante o arrombamento de um estabelecimento no Centro de Niterói - Reprodução/Internet

Niterói: Câmera de monitoramento registrou a ação de criminosos durante o arrombamento de um estabelecimento no Centro de NiteróiReprodução/Internet

Publicado 15/09/2026 10:53





O crime começou por volta das 4h46. As imagens mostram um homem circulando de bicicleta pela rua e aparentemente observando os estabelecimentos e a movimentação na região. Depois de chegar a uma esquina, ele dá meia-volta e retorna, quando outro homem aparece caminhando em sua direção.



Suspeitos tentaram arrombar a porta duas vezes

Um estabelecimento comercial foi arrombado e furtado na madrugada da última sexta-feira (11), na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Niterói . A ação foi registrada por uma câmera de monitoramento instalada em outro comércio da região.O crime começou por volta das 4h46. As imagens mostram um homem circulando de bicicleta pela rua e aparentemente observando os estabelecimentos e a movimentação na região. Depois de chegar a uma esquina, ele dá meia-volta e retorna, quando outro homem aparece caminhando em sua direção.

O homem que estava a pé, usando uma blusa azul, se aproxima da porta de ferro do estabelecimento e começa a tentar forçá-la. Enquanto isso, o suspeito que estava de bicicleta permanece circulando pelas ruas próximas.



Em menos de um minuto, o homem consegue danificar parte da porta, mas não o suficiente para entrar. Após várias tentativas, ele abandona a ação e segue em direção à esquina. Pouco depois, retorna ao comércio e tenta novamente arrombar a porta, mas deixa o local após a segunda tentativa.



Grupo retorna e consegue entrar no estabelecimento



Por volta das 4h49, o homem de blusa azul volta acompanhado de outro suspeito. O novo integrante tenta esconder o rosto com um pano sobre a cabeça. O homem que estava de bicicleta também retorna à região.



Enquanto dois suspeitos tentam forçar a porta, o ciclista continua circulando pelas proximidades. Às 4h50, o grupo consegue arrombar a entrada. Um dos criminosos entra no estabelecimento e realiza o furto. Um minuto depois, às 4h51, os envolvidos deixam o local. Durante o período registrado pelas câmeras, nenhuma viatura da Polícia Militar aparece nas imagens.



Niterói tem mais de 800 câmeras de monitoramento



A ação ocorreu em uma região que conta com a estrutura do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói, que funciona 24 horas por dia. Em 2026, a rede municipal de videomonitoramento foi ampliada de 522 para mais de 800 câmeras. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), Niterói registrou 523 ocorrências de furto no primeiro semestre deste ano.



Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento da unidade para atender à ocorrência. Segundo a corporação, a região conta com policiamento ostensivo realizado por viaturas, motopatrulhas e agentes adicionais por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS).



A PM também reforçou que a colaboração da população é fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Em situações emergenciais, a orientação é acionar imediatamente o telefone 190 ou o aplicativo 190RJ, para que a equipe mais próxima seja direcionada ao local.

