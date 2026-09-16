Niterói: morador contou aos policiais que ouviu um vizinho gritando que havia sido furtado nas proximidades da Travessa Santos Dumont - Reprodução/Internet

Niterói: morador contou aos policiais que ouviu um vizinho gritando que havia sido furtado nas proximidades da Travessa Santos DumontReprodução/Internet

Publicado 16/09/2026 11:28





A ocorrência começou por volta das 3h03, quando o morador contou aos policiais que ouviu um vizinho gritando que havia sido furtado nas proximidades da Travessa Santos Dumont, em Icaraí. O homem teria então acompanhado o suspeito, que carregava uma porta de alumínio, até a Avenida Marquês do Paraná, no Centro.



Morador conteve suspeito antes da chegada da PM

Um homem de 41 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (16) após ser encontrado com uma porta de alumínio no Centro de Niterói. Segundo o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) , ele teria sido seguido por um morador desde Icaraí.A ocorrência começou por volta das 3h03, quando o morador contou aos policiais que ouviu um vizinho gritando que havia sido furtado nas proximidades da Travessa Santos Dumont, em Icaraí. O homem teria então acompanhado o suspeito, que carregava uma porta de alumínio, até a Avenida Marquês do Paraná, no Centro.

Ainda de acordo com o registro policial, o morador abordou e conteve o homem na altura do número 360 da Avenida Marquês do Paraná. Uma equipe do 12º BPM foi acionada e encontrou o suspeito ainda com a porta. O objeto foi recuperado e levado para a delegacia. O homem, o morador que acompanhou a movimentação e a porta de alumínio foram encaminhados para a 76ª DP, no Centro, onde o caso foi registrado como furto.



Após prestar depoimento, o suspeito permaneceu preso. Segundo o 12º BPM, ele possui três anotações anteriores por furto e uma por roubo. Registros policiais anteriores não representam, necessariamente, condenações definitivas. A ocorrência foi encerrada às 5h38.