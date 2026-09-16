Niterói: projeto da RDR Engenharia terá 210 unidades habitacionais e se soma aos investimentos imobiliários na região central Lucas Benevides/Ascom
Niterói licencia novo empreendimento residencial no Centro
Projeto na Rua Marechal Deodoro terá 210 unidades e se soma aos novos investimentos imobiliários na região
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Ponte Rio-Niterói terá teste de controle por velocidade média
Projeto-piloto autorizado pela ANTT vai monitorar a velocidade média dos veículos em trecho de 9,02 quilômetros no sentido Niterói
Eleições 2026 mudam trânsito em Niterói com bloqueios em quatro vias
Trechos do Centro e do Barreto terão estacionamento proibido e interdição total antes do primeiro turno; medidas poderão ser repetidas caso haja segundo turno
Colégio é invadido e furtado no Barreto
Aulas foram parcialmente suspensas nesta segunda-feira; câmeras registraram suspeito dentro do refeitório e objetos da cozinha e merendas teriam sido levados
Loja é arrombada em cerca de quatro minutos no Centro
Câmeras registraram grupo tentando forçar a porta duas vezes antes de entrar no estabelecimento; um dos suspeitos circulava de bicicleta pelas ruas próximas
Niterói recebe Segunda Corrida e Caminhada da Inclusão neste domingo
Evento voltado à acessibilidade acontece na Praia de Icaraí
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