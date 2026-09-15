Niterói: Caso haja segundo turno, as mesmas medidas serão adotadas entre a 0h de sexta-feira (23 de outubro) e a 0h de domingo (25) - Reprodução/Internet

Niterói: Caso haja segundo turno, as mesmas medidas serão adotadas entre a 0h de sexta-feira (23 de outubro) e a 0h de domingo (25)Reprodução/Internet

Publicado 15/09/2026 11:20





As alterações foram determinadas pela Portaria NitTrans nº 585/2026, publicada no Diário Oficial do município. As restrições serão adotadas antes do primeiro turno e poderão ser repetidas em outubro caso haja segundo turno.



Quando serão os bloqueios?

Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito de Niterói durante a preparação para as Eleições 2026. Quatro trechos de vias no Centro e no Barreto terão estacionamento proibido e bloqueio total à circulação de veículos.As alterações foram determinadas pela Portaria NitTrans nº 585/2026, publicada no Diário Oficial do município. As restrições serão adotadas antes do primeiro turno e poderão ser repetidas em outubro caso haja segundo turno.

Para o primeiro turno, o estacionamento ficará proibido e o tráfego será totalmente interrompido a partir da 0h de sexta-feira (2 de outubro), com previsão de término à 0h de domingo (4). Na prática, as restrições permanecerão durante toda a sexta-feira (2) e o sábado (3), terminando no início do domingo de votação. Caso haja segundo turno, as mesmas medidas serão adotadas entre a 0h de sexta-feira (23 de outubro) e a 0h de domingo (25).



Quais ruas serão interditadas?



As mudanças não atingirão toda a extensão das vias. No Centro, o bloqueio será realizado na Avenida Presidente Castelo Branco, entre a Rua Jansen de Melo e a Rua Manoel Pacheco de Carvalho; na Avenida Washington Luís, entre a Rua Manoel Pacheco de Carvalho e a Rua Jansen de Melo; e na Rua Coronel Gomes Machado, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Rua Evaristo da Veiga. No Barreto, a interdição ocorrerá na Rua Assis Vasconcelos, no trecho entre a Rua General Castrioto e a Rua Presidente Craveiro Lopes.



Estacionamento também ficará proibido



Além do fechamento ao tráfego, nenhum veículo poderá permanecer estacionado nos trechos durante os períodos definidos pela portaria. Os motoristas que utilizam essas vias deverão retirar os veículos antes do início das restrições e procurar locais alternativos para estacionar. A portaria não detalha os desvios que serão implantados durante os bloqueios. A orientação é que os motoristas observem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito.



Por que as vias serão fechadas?



Segundo a publicação, o esquema foi definido a partir de determinações e necessidades apresentadas por órgãos municipais e estaduais envolvidos na organização e na segurança das eleições. A operação reúne demandas da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, do Corpo de Bombeiros, do 12º Batalhão de Polícia Militar e da delegacia responsável pela região.