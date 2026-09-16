Niterói: espaço de lazer contará com um mirante equipado com bancos de concreto, além de calçadas e escadarias revitalizadasLeonardo Simplício
Prefeitura de Niterói avança na urbanização da Vila Ipiranga, no Fonseca
Obras também contemplam ações de infraestrutura, contenção de encostas, acessibilidade e qualificação dos espaços públicos
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