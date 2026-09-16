São Gonçalo: preso é investigado por tentativa de homicídio ocorrida em 2021 e estava foragido - Reprodução/Internet

São Gonçalo: preso é investigado por tentativa de homicídio ocorrida em 2021 e estava foragido Reprodução/Internet

Publicado 16/09/2026 12:01





A decisão foi proferida nesta segunda-feira (14). Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.



Júri reconheceu circunstâncias do feminicídio

O 3º Tribunal do Júri de Niterói condenou Uilian Anderson Silva a 42 anos de prisão pelo feminicídio de Elizabeth de Lima Mendonça, de 46 anos. O crime aconteceu em janeiro de 2025, dentro do apartamento onde o casal vivia, em Icaraí.A decisão foi proferida nesta segunda-feira (14). Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Elizabeth mantinha um relacionamento com Uilian havia cerca de 20 anos. Segundo a sentença, ela foi atacada depois de manifestar a intenção de terminar a relação. De acordo com a decisão, Uilian atingiu Elizabeth com golpes de faca no pescoço e não prestou socorro. O laudo pericial apontou ferimentos graves, incluindo lesões compatíveis com degolamento.



O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime e considerou que o assassinato ocorreu por razões relacionadas à condição de mulher. Os jurados também reconheceram o emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Na sentença, a pena-base foi estabelecida em 28 anos e posteriormente aumentada em razão das circunstâncias reconhecidas pelo júri, chegando aos 42 anos. A sessão foi presidida pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce.



Crime aconteceu em janeiro de 2025



Elizabeth foi morta na madrugada de 21 de janeiro de 2025, em um apartamento na Rua Joaquim Távora, em Icaraí. Na época, Uilian foi preso em flagrante após ser localizado nas proximidades da residência do casal. A captura ocorreu depois que policiais da 79ª DP (Jurujuba) acionaram equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).



Segundo a Polícia Civil, os agentes encontraram o corpo de Elizabeth dentro do apartamento, que passou por perícia. Uilian foi levado para a unidade especializada e autuado em flagrante por feminicídio. Além da condenação, a Justiça determinou o pagamento de R$ 10 mil à família de Elizabeth por danos morais. Ministério Público e defesa manifestaram intenção de recorrer da sentença. Enquanto os recursos são analisados, Uilian permanecerá preso.



Como denunciar violência contra a mulher



Mulheres em situação de violência, familiares, amigos ou testemunhas podem procurar a Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, oferecendo orientação e encaminhamento de denúncias. Em situações de emergência ou quando a agressão estiver acontecendo, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

