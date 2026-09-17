Niterói: equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o homem jogou os produtos no jardim do Hospital Universitário Antônio PedroDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Integrantes da Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal de Niterói, prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar produtos de uma farmácia na Rua Marquês de Paraná, na noite desta terça-feira (15).

Por volta das 22h, agentes realizavam policiamento preventivo na região quando visualizaram o suspeito saindo da farmácia com produtos furtados. A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o homem jogou os produtos no jardim do Hospital Universitário Antônio Pedro.

Os agentes realizaram buscas no local e recuperaram os itens, que foram apresentados ao gerente da farmácia. O suspeito, os produtos recuperados e os demais envolvidos foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada e o auto de prisão em flagrante foi realizado pela autoridade policial.
A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.