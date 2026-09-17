Niterói: equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o homem jogou os produtos no jardim do Hospital Universitário Antônio PedroDivulgação/Ascom
Por volta das 22h, agentes realizavam policiamento preventivo na região quando visualizaram o suspeito saindo da farmácia com produtos furtados. A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o homem jogou os produtos no jardim do Hospital Universitário Antônio Pedro.
Os agentes realizaram buscas no local e recuperaram os itens, que foram apresentados ao gerente da farmácia. O suspeito, os produtos recuperados e os demais envolvidos foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada e o auto de prisão em flagrante foi realizado pela autoridade policial.
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