Niterói: equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o homem jogou os produtos no jardim do Hospital Universitário Antônio Pedro - Divulgação/Ascom

Niterói: equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o homem jogou os produtos no jardim do Hospital Universitário Antônio PedroDivulgação/Ascom

Publicado 17/09/2026 08:48





Por volta das 22h, agentes realizavam policiamento preventivo na região quando visualizaram o suspeito saindo da farmácia com produtos furtados. A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o homem jogou os produtos no jardim do Hospital Universitário Antônio Pedro.



Os agentes realizaram buscas no local e recuperaram os itens, que foram apresentados ao gerente da farmácia. O suspeito, os produtos recuperados e os demais envolvidos foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada e o auto de prisão em flagrante foi realizado pela autoridade policial. Integrantes da Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal de Niterói , prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar produtos de uma farmácia na Rua Marquês de Paraná, na noite desta terça-feira (15).Por volta das 22h, agentes realizavam policiamento preventivo na região quando visualizaram o suspeito saindo da farmácia com produtos furtados. A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o homem jogou os produtos no jardim do Hospital Universitário Antônio Pedro.Os agentes realizaram buscas no local e recuperaram os itens, que foram apresentados ao gerente da farmácia. O suspeito, os produtos recuperados e os demais envolvidos foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada e o auto de prisão em flagrante foi realizado pela autoridade policial.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.