Niterói: lançamento de livro do sindicalista Antônio Fausto do Nascimento - Divulgação/Ascom

Niterói: lançamento de livro do sindicalista Antônio Fausto do Nascimento Divulgação/Ascom

Publicado 17/09/2026 09:20

O Sindicalista Antônio Fausto do Nascimento lança o livro “Memórias da Imprensa Sindical & Democrática” na próxima sexta-feira, dia 18 de setembro, às 15h, no Sindicato dos Bancários , (Rua Maestro Felício Toledo, 495, sobreloja, centro de Niterói).

Antônio Fausto aborda detalhes da imprensa sindical, como resistência à ditadura e as lutas interna sindicais.

Reconhecido por sua liderança nos movimentos em defesa dos trabalhadores bancários, Antônio Fausto foi presidente do Sindicato do Bancários de Pernambuco de 1961 a 1963; Secretário do Trabalho, no Governo de Arraes, em Pernambuco de 1963 a 1964; Diretor do Sindicato dos Bancários de Niterói de 1985 a 1988. Integra o Conselho da Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil.