Niterói: lançamento de livro do sindicalista Antônio Fausto do Nascimento Divulgação/Ascom
Fausto Nascimento lança livro sobre a Memória Sindical
Autor aborda detalhes da imprensa sindical, como a resistência à ditadura e as lutas interna sindicais
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Sesc Niterói apresenta o show Gente Nova da Antiga
Espetáculo musical alegre, reverente e emocionante é em homenagem a Clementina, Pixinguinha e João da Bahiana
Guarda Municipal prende homem em flagrante por furto em farmácia
Agentes realizavam policiamento preventivo na região quando visualizaram o suspeito saindo da farmácia com produtos furtados
Uilian Anderson é condenado a 42 anos por feminicídio em Icaraí
Justiça determinou regime inicialmente fechado e pagamento de R$ 10 mil à família da vítima; defesa e Ministério Público pretendem recorrer
Prefeitura de Niterói avança na urbanização da Vila Ipiranga, no Fonseca
Obras também contemplam ações de infraestrutura, contenção de encostas, acessibilidade e qualificação dos espaços públicos
PF apreende R$ 600 mil durante ação contra crimes eleitorais
Mulher foi abordada em Piratininga e estava com dinheiro, documentos e planilhas; origem e possível destinação dos valores são investigadas
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