Niterói: show Gente Nova da Antiga acontece em única apresentação no Sesc - Divulgação/Ascom

Niterói: show Gente Nova da Antiga acontece em única apresentação no Sesc Divulgação/Ascom

Publicado 17/09/2026 09:10

Os cantores Áurea Martins, André Gabeh e Vidal Assis se apresentam no Sesc Niterói no próximo dia 25 de setembro, sexta-feira, com um espetáculo musical em homenagem a Clementina de Jesus, João da Bahiana e Pixinguinha - intitulado Gente Nova da Antiga. Em uma celebração à negritude e às suas ancestralidades, Áurea, André e Vidal fazem um como merecem os homenageados.

Com arranjos inéditos que ressaltam a beleza, a genialidade e a atemporalidade das músicas de caráter afro-brasileiro que compõem repertório do disco, o show homenageia o trio que, em suas respectivas carreiras, foi responsável por recuperar a memória da conexão africana na música popular. `A época da gravação, Clementina contava com 65 anos, Pixinguinha com 70 e João da Baiana com 82, todos em pleno vigor criativo. Artistas que transitaram com muita naturalidade entre a juventude de seu tempo, foram responsáveis pela transmissão de sua ancestralidade `as novas gerações. O show habita este lugar de afeto no encontro de uma das últimas matriarcas da música negra em atividade, ÁUREA MARTINS, de 82 anos, com dois dos melhores cantores negros da nova geração, Vidal Assis e André Gabeh.

“Eu tenho especial amor e respeito por essa arte assim pensada, que o tempo tratou de cristalizar. Acho que a velhice não apaga o essencial e, pelo contrário, dá a coloratura exata e até dimensiona o verdadeiro artista”. Hermínio Bello de Carvalho.



O REPERTÓRIO



Yaô (Pixinguinha/Gastão Viana), Roxá (Domínio Público), Mironga de Moça Branca (Domínio Público), Batuque na Cozinha (João da Baiana), Que querê (João da Baiana/ Donga/Pixinguinha) e Fala Baixinho (Pixinguinha/Herminio Bello de Carvalho) se unem a canções que não estão no disco mas que se conectam `a estas como São Pixinguinha (Emicida), Coisa da Antiga (Nei Lopes/Wilson Moreira), Moro na Roça (José Passos/Arnaldo Passos), Ilú Ayê (Norival Reis/Cabana), tecendo pontes entre ancestralidade e contemporaneidade.



Dirigido por Renata Grecco, o show conta com três dos mais expressivos instrumentistas brasileiros: Marcos Suzano na percussão e pandeiro, Mário Séve nos sax e flautas e Lui Coimbra no violoncelo, violão e rabeca, este também diretor musical e arranjador.



Áurea Martins é uma artista diamantífera, única. Faz parte de uma tradição de cantoras que, como Clementina, carregam na voz a história da nobreza do povo preto, suas dores e potências. Em 2022 viu seu disco Senhora das Folhas ser considerado um dos melhores da década e ser indicado ao Grammy Latino. Em 2023, Áurea comemora 86 anos como se debutasse, cheia de vigor e energia. Nascida para a música no contexto da bossa-nova, uma das únicas cantoras negras da cena, Áurea sabe que o preconceito deste país de desigualdades fez diferença em sua carreira: em 2017 ganhou uma biografia comovente intitulada “A invisibilidade visível". Com mais de 60 anos de shows, 9 discos solo, Prêmio de Melhor Cantora em 2009, um curta metragem sobre sua vida com mais de 21 prêmios (inclusive de melhor atriz), neste projeto ela ocupa o protagonismo que é seu por herança e direito.



André Gabeh é cantor de timbre raro e extensão vocal privilegiada. É tambem escritor com três livros lançados - “Nunca foi sorte, sempre foi macumba”; “Suburburinho” e “Bizum e Barnabé visitam a terra mãe”. Tem dois álbuns solo, “André Gabeh” (2002) e “O Jardim de André” (2017) e participação em mais de vinte discos como cantor convidado. E Vidal Assis é cantor e compositor da nova geração da música popular brasileira. Seu álbum “Retratos” tem parcerias suas com o poeta Hermínio Bello de Carvalho em estilos como o samba, o baião, o afoxé, a capoeira e a toada.



CLEMENTINA, PIXINGUINHA, JOÃO DA BAIANA



Clementina surgiu como este elo entre a moderna cultura negra e a África Mãe. João da Baiana foi compositor e pandeirista. Neto de ex-escravizados, sua mãe formou com Ciata e Amélia as conhecidas Tias Baianas, e foi na casa delas, com Pixinguinha e Donga, que começou sua trajetória artística. Foi um dos primeiros a gravar os chamados pontos de macumba. É considerado pandeirista de referência para o desenvolvimento do samba urbano. Gênio incontestável, Pixinguinha foi instrumentista, compositor, orquestrador e maestro. Misturando valsas, polcas e modinhas com elementos afro-brasileiros e sonoridades rurais, Pixinguinha definiu a forma musical do choro. O autor de "Carinhoso" foi o principal responsável pela concretização de uma música popular, baseada na formação flauta-violão-cavaquinho. Mais tarde, dando ênfase ao uso da percussão, elaborou uma linguagem de orquestra tipicamente nacional.

Sobre as gravações do disco Gente da Antiga, Hermínio Bello de Carvalho, produtor do disco, nos conta histórias saborosas na contracapa do LP: “A presença de Pixinguinha, todos sabem, enternece pela sua lindeza. Seus quase setenta anos não alteraram a sua inventiva. Com seus sessenta e cinco anos, mãe Clementina deixava transparecer a emoção de se ver em tão ilustre companhia. João da Bahiana? Quem não o viu passar, com seu terno branco, sua imensa gravata de “pois”, seu cravo na lapela? Seu único problema, e que o afligia terrivelmente, é se deveria ou não cantar com a dentadura - pois não queria ver prejudicada sua articulação.”

Gente Nova da Antiga é um show reverente e devoto da irreverência, ousadia, alegria, excelência e resistência destes artistas que formam o que podemos chamar de sementes, raízes, troncos flores e frondosas copas da música brasileira. A atração foi selecionada pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar.



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