Niterói: estrutura de coleta da cidade passa a contar com 71 moloks, sendo 41 destinados aos resíduos orgânicos e 30 aos recicláveis secos - Divulgação/Ascom

Niterói: estrutura de coleta da cidade passa a contar com 71 moloks, sendo 41 destinados aos resíduos orgânicos e 30 aos recicláveis secosDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 10:00

A Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), ampliou a rede de coleta seletiva da cidade com a implantação de novos pontos em três diferentes modalidades de atendimento. Foram inauguradas duas unidades do Recicla Niterói, em Icaraí; dois pontos equipados com moloks, no Fonseca; e um novo Ponto de Entrega Voluntária (PEV), em São Francisco.

A ampliação faz parte da política de sustentabilidade da Companhia, que oferece diferentes alternativas para facilitar a participação da população na separação e no descarte correto dos materiais recicláveis. Além dos pontos fixos, Niterói conta com coleta seletiva porta a porta disponível em 100% da cidade.

Em Icaraí, os dois novos pontos do Recicla Niterói foram instalados na Rua Gavião Peixoto, esquina com a Rua Otávio Carneiro, e na Rua Comendador Queiroz, esquina com a Rua Ator Paulo Gustavo. Os pontos também passaram a funcionar aos domingos, das 9h às 13h. Na Zona Norte, o Clin Comunidade Sustentável chegou ao condomínio Zilda Arns, no Fonseca, com dois novos pontos de descarte equipados com moloks. A Clin também implantou um novo Ponto de Entrega Voluntária no 5º Distrito de Limpeza Urbana (DLU), em São Francisco.

Para o presidente da Clin, Acílio Borges, a diversificação das modalidades permite aproximar o serviço da rotina dos moradores e ampliar a participação da população na coleta seletiva.

“Nosso objetivo é tornar a coleta seletiva cada vez mais acessível. Por isso, investimos em diferentes modalidades, ampliamos os pontos de entrega e buscamos oferecer alternativas de locais e horários para que cada vez mais pessoas possam participar. A sustentabilidade depende também dessa parceria com a população, e facilitar o descarte correto é fundamental para avançarmos na reciclagem em Niterói”, destacou Acílio Borges.

Recicla Niterói - O Recicla Niterói começou em Icaraí, com pontos nas ruas Ator Paulo Gustavo e Tavares de Macedo, e vem ampliando gradativamente sua presença no bairro. Paralelamente, a coleta seletiva da Clin atende mais de 300 condomínios e estabelecimentos comerciais. Síndicos, administradores e responsáveis pelos estabelecimentos recebem orientação das equipes técnicas sobre a separação e a organização dos resíduos para a coleta.

Com as recentes ampliações, a estrutura de coleta da cidade passa a contar com 71 moloks, sendo 41 destinados aos resíduos orgânicos e 30 aos recicláveis secos, distribuídos em 31 pontos, além de 13 PEVs e da coleta seletiva porta a porta disponível em 100% de Niterói.

Em 2025, a Clin recolheu 6.583,14 toneladas de materiais recicláveis, o equivalente a 5,1% de todos os resíduos coletados no município. A partir deste ano, a Companhia também passou a contabilizar os materiais recicláveis recolhidos por outras empresas que atuam em Niterói, permitindo ampliar o acompanhamento dos índices de reciclagem da cidade.

Niterói desenvolve iniciativas de coleta seletiva há décadas e, pelo décimo ano consecutivo, ocupa a primeira colocação no Estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU).