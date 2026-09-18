Niterói: os meninos contam com o apoio do Bolsa Atleta - Divulgação/Ascom

Niterói: os meninos contam com o apoio do Bolsa AtletaDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 11:20 | Atualizado 18/09/2026 11:50

O esporte de base de Niterói acaba de ganhar mais um motivo para comemorar: os gêmeos Rafael e Samuel de Oliveira Dias, de 13 anos, são atletas do Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) e conquistaram o ouro nas duplas masculinas Sub-15 da IV Etapa Nacional de Badminton, realizada entre os dias 9 e 13 de setembro, em Jaraguá do Sul (SC). Com o resultado, os irmãos garantiram, pelo segundo ano consecutivo, a classificação para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado no Paraguai, em dezembro. Os dois treinam no PESC, equipamento da Prefeitura de Niterói que alia esporte, inclusão e desenvolvimento social.

A conquista é mais um capítulo de uma trajetória que começou no PESC, em 2022, e já levou os dois a competições em diferentes estados brasileiros e também no exterior. Juntos, Rafael e Samuel acumulam mais de 50 medalhas. Em 2025, foram campeões sul-americanos Sub-13 de duplas masculinas, em Bucaramanga, na Colômbia. Os jovens também participaram do Campeonato Pan-Americano Júnior, na Guatemala, e conquistaram o título nacional da categoria Sub-13.

Para a coordenadora do PESC, Sheila Bahia, a conquista demonstra como o trabalho desenvolvido no equipamento pode transformar não apenas o desempenho esportivo, mas também as perspectivas de vida dos jovens.

“Quando uma criança chega ao PESC, encontra muito mais do que um lugar para praticar esporte. Encontra acolhimento, convivência, disciplina, professores e oportunidades. Rafael e Samuel são um exemplo muito bonito disso: começaram aqui, foram descobrindo o próprio potencial e hoje estão conquistando títulos nacionais e representando Niterói fora do país. O mais importante é que eles passam a enxergar novas possibilidades para a própria vida. O esporte abre portas, amplia horizontes e mostra a esses jovens que eles podem chegar muito mais longe do que imaginavam”, afirmou Sheila.

Desde agosto, os meninos contam com o apoio do Bolsa Atleta de Niterói. Rafael e Samuel estão entre os 27 jovens do PESC contemplados pelo programa municipal e integram a categoria Internacional, destinada a atletas que representam o Brasil em competições internacionais, com benefício mensal de R$ 3 mil.

Para Michelle Dias, mãe dos gêmeos, o Bolsa Atleta é um reforço importante para que os filhos possam manter uma rotina esportiva de alto nível e continuar representando Niterói nas competições.

“O Bolsa Atleta vem para nos fortalecer. É um apoio muito importante para que Rafael e Samuel possam continuar treinando, viajando e levando o nome do Atlético Clube Niteroiense, do PESC e da Prefeitura de Niterói para o Brasil e para as Américas. Esse incentivo faz diferença na nossa caminhada e ajuda a transformar um sonho em uma possibilidade real. Estamos muito felizes e já nos preparando para representar Niterói no Sul-Americano, no Paraguai, em dezembro”, destacou Michelle.

O resultado dos gêmeos integra uma sequência de conquistas que demonstra a força do trabalho desenvolvido no PESC. Na IV Etapa Nacional de Badminton, além de Rafael e Samuel, o equipamento foi representado por Ronan Sousa, Renan Sousa e Matheus Nascimento, por meio do Atlético Clube Niteroiense. Matheus também se classificou para o Campeonato Nacional Top 16, que será realizado em Toledo (PR), em novembro.

No parabadminton, Sofia Granjeiro e Isaac Nascimento representaram o PESC na II Etapa Nacional da modalidade, realizada na Arena Niterói entre os dias 26 e 30 de agosto. Os dois conquistaram vagas para o Para-Sul-Americano, que será realizado no Paraguai, em novembro.

No wrestling, oito atletas do PESC participaram do Campeonato Brasileiro Centro-Oeste, em Campo Grande (MS), entre os dias 11 e 13 de setembro. A equipe conquistou cinco medalhas de ouro e uma de prata, com destaque para Nicolly Cristina de Oliveira e Mythis Richard, campeões em suas categorias.

Já no levantamento de peso olímpico, o PESC realizou, no dia 13 de setembro, o I Festival PESC de LPO, reunindo aproximadamente 80 crianças e jovens, de 13 a 17 anos, além de dez clubes e instituições do Estado do Rio de Janeiro. Entre os destaques esteve Maitê da Silva Braga, de 14 anos, atleta do PESC/Atlético Clube Niteroiense, que alcançou 135 quilos no total olímpico, sendo 60 quilos no arranco e 75 quilos no arremesso. Com o resultado, a jovem alcançou o índice internacional para participar do Campeonato Pan-Americano Sub-17.

Esporte e desenvolvimento social

Inaugurado há cinco anos, o PESC ocupa uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados no Caramujo e reúne quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, pista de atletismo e skatepark. O equipamento da Prefeitura de Niterói realiza, em média, 1.250 atendimentos por mês e oferece gratuitamente atividades esportivas, de lazer e sociais para crianças a partir dos 6 anos, adolescentes e adultos.

O espaço oferece modalidades como atletismo, badminton e parabadminton, levantamento de peso olímpico, wrestling, futebol, hóquei sobre grama, tênis de mesa, jiu-jítsu, vôlei, skate, ginástica, treinamento funcional, ioga, futmesa, entre outras atividades.

A proposta vai além da formação de atletas. Ao aproximar crianças e adolescentes do esporte, o equipamento cria espaços de convivência e pertencimento e oferece novas experiências aos jovens das comunidades. O PESC representa uma oportunidade para que muitos conheçam outras cidades, participem de competições oficiais e representem Niterói, ampliando seus horizontes e fortalecendo suas perspectivas para o futuro.

Em Niterói, o investimento no esporte de base como política pública se traduz em resultados dentro das quadras, pistas e tatames, mas também em oportunidades fora deles: jovens que passam a acreditar no próprio potencial, ocupam novos espaços e levam o nome da cidade cada vez mais longe.