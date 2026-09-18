Niterói: evento acontece neste domingo (20) e terá o tradicional Pedal do Dia Mundial Sem CarroLucas Benevides/Ascom
Niterói Bike Fest celebra mobilidade sustentável no Caminho Niemeyer
Evento com programação especial gratuita acontece neste domingo, e terá o tradicional Pedal do Dia Mundial Sem Carro
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