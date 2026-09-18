Niterói: evento acontece neste domingo (20) e terá o tradicional Pedal do Dia Mundial Sem Carro - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: evento acontece neste domingo (20) e terá o tradicional Pedal do Dia Mundial Sem CarroLucas Benevides/Ascom

Publicado 18/09/2026 11:10

Niterói será ponto de encontro dos apaixonados por bicicleta neste domingo (20). O Caminho Niemeyer recebe mais uma edição do Niterói Bike Fest , que reúne esporte, lazer e mobilidade sustentável em uma programação voltada para ciclistas, famílias e quem quer se aproximar do universo das duas rodas. Entre os destaques está o tradicional Pedal do Dia Mundial Sem Carro, que antecipa a mobilização pela data celebrada oficialmente em 22 de setembro.

Considerado o passeio de bicicleta mais antigo ainda em operação no Brasil, o Pedal levará os participantes às ruas de Niterói em uma mobilização pelo uso da bicicleta e por formas mais sustentáveis de circular pela cidade. A atividade integra a programação do Bike Fest, iniciativa da Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ) que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta.

Ao longo do dia, o público também poderá participar de sorteios, shows e gincanas com distribuição de brindes. A programação terá ainda atividades da Escola Bike Anjo e um espaço destinado a reparos básicos em bicicletas.

“É muito importante inserir na agenda da cidade um evento dessa proporção, que fomenta não apenas a cultura da bicicleta em Niterói, mas também a conscientização sobre a importância de adotarmos formas de deslocamento mais sustentáveis. A bicicleta é uma das principais alternativas para uma mobilidade mais sustentável e democrática”, ressaltou Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.

O Niterói Bike Fest já integra a agenda de eventos ligados à cultura da bicicleta na cidade. Em 2025, ganhou ainda mais espaço ao fazer parte da programação do Bicicultura, encontro brasileiro dedicado à mobilidade por bicicleta e ao cicloativismo, realizado em Niterói entre os dias 4 e 7 de setembro. A edição reuniu organizações como a União de Ciclistas do Brasil e a Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro.