Niterói: obra dá continuidade às melhorias realizadas ao longo dos últimos anos no local - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: obra dá continuidade às melhorias realizadas ao longo dos últimos anos no localLucas Benevides/Ascom

Publicado 20/09/2026 12:25

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou, nesta terça-feira (15), a ordem de início para a obra de contenção de encostas na Rua Mackenzie, na região do Bonfim, no Fonseca . A intervenção será realizada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), com investimento de R$ 14,2 milhões e prazo de execução de 10 meses.

O projeto contempla uma área de mais de 3,5 mil metros quadrados e vai ampliar a segurança para os moradores da região. Nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói realizou mais de 650 obras de contenção de encostas em diferentes bairros da cidade.

“Cuidar da cidade é, antes de tudo, cuidar da vida das pessoas. São intervenções que muitas vezes ficam escondidas depois de prontas, mas que, quando a chuva forte chega, cumprem as missões mais importantes, que são proteger famílias e salvar vidas. Prevenção se faz antes da tragédia, com planejamento, responsabilidade e investimento. É assim que seguimos construindo uma Niterói cada vez mais segura, resiliente e preparada para os eventos climáticos extremos”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A obra na Rua Mackenzie prevê diferentes soluções de engenharia para estabilização da encosta, como solo grampeado em concreto projetado, geomanta, cortina atirantada, viga e mureta estaqueada. O projeto inclui ainda a implantação de sistemas de drenagem, com drenos rasos e profundos, e a instalação de guarda-corpo.

“Estamos muito felizes. O Bonfim já recebeu outras intervenções, como as obras de acesso e a instalação dos moloks, e agora chega essa contenção, que também vai melhorar o acesso de quem mora na parte de cima da rua. É uma obra muito esperada e que vai fazer diferença no dia a dia das famílias, que poderão dormir mais tranquilas”, contou a presidente da Associação de Moradores do Bonfim, Fabiana Fernandes.

O secretário regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo de Carvalho, destacou que a intervenção atende a uma demanda antiga dos moradores e se soma aos investimentos realizados na Zona Norte.

“Essa obra representa mais uma conquista para a região do Bonfim e faz parte de um conjunto de intervenções que já foram realizadas no Fonseca. É uma demanda antiga dos moradores e muito importante para a região. A Zona Norte passou a ter mais voz e a ser mais valorizada, com investimentos que trazem melhorias e mais dignidade para quem vive aqui. Essa intervenção se soma a outras ações já realizadas no bairro, não apenas de contenção de encostas, mas também em outras áreas que fazem diferença no dia a dia da população”, ressaltou Andrigo.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco, a obra dá continuidade às melhorias realizadas ao longo dos últimos anos no local.

“O Bonfim é uma área que nós acompanhamos há bastante tempo. Desde 2017, temos levado melhorias para a população, começando por ações de conservação e, posteriormente, avançando para obras de infraestrutura e contenção. A Rua Mackenzie, por exemplo, foi aberta e agora recebe a complementação com a obra de contenção. É uma intervenção muito esperada pelos moradores e que vai beneficiar cerca de 30 a 40 famílias”, explicou Gabriel Velasco.